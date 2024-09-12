Недвижимость

Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%

В России могут изменить параметры по IT-ипотеке. Обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на московские компании, брать льготные жилищные кредиты под 6%, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Он уточнил: возможна некоторая донастройка программы, если Минцифры решит, что это поможет лучше достичь поставленных целей. При этом Минфин сейчас консервативно относится к льготной ипотеке. Министерство не поддерживает любое расширение программ, подчеркнул Иван Чебесков.

Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, отметил он.

В последний раз условия IT-ипотеки изменили в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли до 6%. Также недвижимость по этой льготе больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания тоже должна находиться в регионе, пишет «Известия».

После исключения из программы Москвы и Санкт-Петербурга объемы выдач кредитов по IT-ипотеке на банковском рынке кратно упали — с 30 миллиардов рублей в июле до 1,8 миллиарда в августе, сообщил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Специалистам, которые живут в других субъектах РФ, но работают на столичную компанию, следует разрешить брать льготную ипотеку, считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его словам, это поможет поддержать региональные рынки недвижимости.