Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
в ресторане «Гельдт» «Театральный бардак»
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Легкий пар Городские бани
карта отдыха и туризма
Готовим сами как в ресторане
Господин Рейтингомер
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
Кружки и секции для детей
Первый урожай черной смородины
 
 
 
ещё Недвижимость 12.09.2024 16:430 «Дневной дозор»: Почему нет желающих брать в аренду и покупать дома-памятники? 23.09.2024 10:200 Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6% 19.09.2024 12:160 «Ценз оседлости» для получения земли многодетными отклонили псковские депутаты  18.09.2024 13:000 Соцкомитет Собрания не поддержал введение «ценза оседлости» для получения земли многодетными 17.09.2024 09:540 «Росгосстрах» запустил акцию «Золотая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья 16.09.2024 09:300 Выдачи ипотеки в августе восстановились на 8%
 
 
 
Самое популярное 17.09.2024 17:5823 Фермерский рынок за 245 миллионов рублей хотят построить в Пскове 17.09.2024 13:2921 Автобусную станцию оборудуют на первом этаже железнодорожного вокзала в Пскове 20.09.2024 12:184 Стоимость проезда в общественном транспорте подорожает в Пскове и области 18.09.2024 16:576 Суд арестовал имущество Александра Грацкого 19.09.2024 09:306 Эстония открыла военную базу в 80 километрах от Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%

23.09.2024 10:20|ПсковКомментариев: 0

В России могут изменить параметры по IT-ипотеке. Обсуждается возможность разрешить IT-специалистам, которые живут в регионах, но работают на московские компании, брать льготные жилищные кредиты под 6%, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

Он уточнил: возможна некоторая донастройка программы, если Минцифры решит, что это поможет лучше достичь поставленных целей. При этом Минфин сейчас консервативно относится к льготной ипотеке. Министерство не поддерживает любое расширение программ, подчеркнул Иван Чебесков.

Если же предложенные корректировки будут лишь немного изменять параметры или сужать программу, то мы их поддержим, отметил он.

В последний раз условия IT-ипотеки изменили в июле. Программу продлили до 2030 года, однако предельную ставку по ней подняли до 6%. Также недвижимость по этой льготе больше нельзя купить в Москве и Санкт-Петербурге. Аккредитованная IT-компания тоже должна находиться в регионе, пишет «Известия». 

После исключения из программы Москвы и Санкт-Петербурга объемы выдач кредитов по IT-ипотеке на банковском рынке кратно упали — с 30 миллиардов рублей в июле до 1,8 миллиарда в августе, сообщил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

Специалистам, которые живут в других субъектах РФ, но работают на столичную компанию, следует разрешить брать льготную ипотеку, считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. По его словам, это поможет поддержать региональные рынки недвижимости.

Теги: #ипотека
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как оцениваете инфраструктуру для велосипедистов в Пскове?
В опросе приняло участие 201 человек
23.09.2024, 10:450 «ГорДозор»: Увеличение аварийности на дорогах — почему статистика растет, а не снижается 23.09.2024, 10:350 Причиной гибели четверых детей в Красноярском крае могли стать пестициды 23.09.2024, 10:310 Жилой дом горел в Себеже из-за проблем с проводкой 23.09.2024, 10:200 Власти обсудили допуск ряда категорий айтишников к ипотеке под 6%
23.09.2024, 10:090 «Беседка»: Блогеры, актерское мастерство и проклятая роль из «Универа» 23.09.2024, 10:040 Автомобиль Mazda сгорел в Великих Луках из-за неисправной проводки 23.09.2024, 09:590 Тротуарную плитку на площади Ленина в Пскове меняют по гарантии 23.09.2024, 09:500 В Пскове каждый третий увольняющийся ищет сотрудника себе на замену — опрос
23.09.2024, 09:400 Пушкинский заповедник напоминает о «санитарном вторнике» в разгар бабьего лета 23.09.2024, 09:300 Инвестор рассказала о плюсах и минусах краудлендинга 23.09.2024, 09:150 Что можно и нельзя в день памяти святых Петра и Павла рассказали псковичам 23.09.2024, 09:070 Фотофакт: На перекрестке Труда и Звездной появилась новая разметка
23.09.2024, 09:000 Спортсмены клуба Nordman одержали победу во втором туре чемпионате Петербурга по настольному теннису 23.09.2024, 08:400 В Госдуму внесут проект об освобождении инвалидов от транспортного налога 23.09.2024, 08:230 Два автомобиля столкнулись на улице Максима Горького в Пскове 23.09.2024, 08:200 Минометную мину нашли в ста метрах от жилого дома в Новосокольническом районе
23.09.2024, 08:000 Международный день жестовых языков отмечают 23 сентября 23.09.2024, 07:300 Депутат предупредил о мошенничестве с благотворительными фондами 23.09.2024, 07:000 Врач рассказала, кому нельзя есть яйца 22.09.2024, 22:100 Фестиваль уличной культуры «Плеск». ФОТОРЕПОРТАЖ
22.09.2024, 22:070 Вандал разгромил могилу Александра Маслякова 22.09.2024, 21:510 Псковичи завоевали 12 медалей на соревнованиях по зимнему плаванию в Великом Новгороде 22.09.2024, 21:230 Две медали привезли псковички с чемпионата России по пилонному спорту 22.09.2024, 21:001 На Wildberries в скором времени запустятся несколько обновлений
22.09.2024, 20:402 Фотофакт: На площади Ленина в Пскове разбирают плитку 22.09.2024, 20:200 Похолодание и дожди ожидаются на Северо-Западе уже на этой неделе 22.09.2024, 20:000 Аналитик оценил перспективы продаж iPhone 16 в России 22.09.2024, 19:401 Россия вошла в топ-30 стран с самым дешёвым вином
22.09.2024, 19:200 Ночью на Псковскую область опустится туман 22.09.2024, 19:000 ФК «Луки-Энергия» проиграл «Зениту-2» 22.09.2024, 18:380 Концерт «Прекрасный клавесин» для дошкольников прошёл в Пскове 22.09.2024, 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове
22.09.2024, 17:470 Псковские военнослужащие получат выплаты за выполнение задач в Курской и Белгородской областях 22.09.2024, 17:202 Праздник яблочного урожая отметили в правительстве Псковской области 22.09.2024, 17:030 Псковские школьники попробовали свои силы в воркауте 22.09.2024, 16:400 Актёры из Санкт-Петербурга прочли стихотворения А.С. Пушкина в Святогорском монастыре
22.09.2024, 16:300 В Пскове прошёл 119-й забег «Пять вёрст» 22.09.2024, 15:540 В УФСИН России по Псковской области почтили память трагически погибших коллег 22.09.2024, 15:200 4 из 10 псковичей пойдут на работу с симптомами ОРВИ - опрос 22.09.2024, 15:000 В Германии нашли ранее неизвестное произведение Моцарта
22.09.2024, 14:400 Советами, как безопасно растопить печь после простоя, поделились в МЧС 22.09.2024, 14:201 Жители Пыталово замечают в своих подвалах змей 22.09.2024, 14:000 Появился список членов жюри для кастинга на конкурс Мисс и Миссис Псков 2024 22.09.2024, 13:400 Судебные приставы приняли участие в турнире по настольному теннису
22.09.2024, 13:200 В Пскове стартовал фестиваль уличной культуры «Плеск» 22.09.2024, 13:051 В Великих Луках нужны люди с машинами для помощи пенсионерам и инвалидам из Торопца 22.09.2024, 13:000 Большой осенний концерт TattooIN прошел вчера в Пскове в баре «Нора». ФОТО 22.09.2024, 12:400 Каждый ребенок Псковской области раз в год может пройти обследование в центре здоровья детей
22.09.2024, 12:200 Ночные заморозки до -4 градусов ожидаются в Псковской области 23 сентября 22.09.2024, 12:000 Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом конкурса #МЫВМЕСТЕ 22.09.2024, 11:401 Видеофакт: Робопес гуляет по FjordPlaza 22.09.2024, 11:200 В скифском кургане Туннуг в Долине царей нашли 7 тысяч предметов
22.09.2024, 11:000 Штраф для водителей увеличат до 10 тысяч рублей 22.09.2024, 10:401 Потерявшим имущество людям из-за атаки БПЛА выплатят компенсации 22.09.2024, 10:200 Студент Псковского агротехнического колледжа занял III место в Чемпионате высоких технологий-2024 22.09.2024, 10:001 Жители Великих Лук жалуются на «опасный» люк
22.09.2024, 09:400 Воскресная прогулка «Сентябрь на Сокольнице» пройдет 22 сентября 22.09.2024, 09:200 Диетолог предупредила об опасности пельменей 22.09.2024, 09:000 Кинолог назвал главную ошибку собаководов 21.09.2024, 21:410 16 команд приняли участие в фестивале плова в Островском районе
21.09.2024, 21:270 На территории Псковской области ожидается туман 21.09.2024, 20:570 С 2025 года сдавшие нормы ГТО могут получить налоговый вычет 21.09.2024, 20:370 Псковские археологи рассказали о судьбе найденных на раскопах артефактов 21.09.2024, 19:540 Новые пушкинские спектакли анонсировал Владимир Рецептер в «Михайловском»
21.09.2024, 19:460 От нового пешеходного моста через Пскову стартует пробежка по городу для всех желающих 21.09.2024, 19:160 С 24 сентября по 31 октября будет ограничено движение по улице Германа в Пскове 21.09.2024, 18:530 Престольный праздник отмечает Снетогорский монастырь 21.09.2024, 18:280 Ночью 22 и 23 сентября на дорогах Псковской области возможна гололедица
21.09.2024, 17:560 Псковским водителям напомнили правила пересечения железнодорожных переездов 21.09.2024, 17:430 Минобрнауки обновило перечень вступительных испытаний в университеты 21.09.2024, 17:280 Делегация из Псковской области приняла участие в молодежном образовательном форуме «Ладога» 21.09.2024, 16:580 Оперный певец Владислав Верестников умер на 78-м году жизни
21.09.2024, 16:310 Великолукские полицейские продолжают розыск пропавшего пять лет назад мужчины 21.09.2024, 16:031 В Великих Луках наградили участников ярмарки «Осень-2024» 21.09.2024, 15:460 Уголовная ответственность грозит задержанным в Пскове и Невеле нетрезвым водителям 21.09.2024, 15:181 Роспотребнадзор назвал симптомы нового варианта коронавирусной инфекции
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru