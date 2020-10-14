Политика

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Ведущий Константин Калиниченко обсудит с ним новую схему территориальных округов - как проходила подготовка, шло обсуждение проекта, что легло в основу новой схемы. Также речь пойдет о выборах в регионе в новом избирательном цикле 2021 года и подготовке к выборам главы Великолукского района в декабре.

Свои вопросы гостю студии можно задать по телефону 56-73-72.