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Плохие новости

08.03.2021 17:41|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение общественно-политической жизни региона. 

Первая неделя весны, вопреки надеждам, была отнюдь не легкой и предпраздничной, а наоборот тяжелой и изобилующей печальными новостями. Практически ежедневно растет число жертв коронавируса. Общее количество умерших, по официальным данным, составляет уже 184 человека. Впрочем, другие болезни тоже никуда не делись — и люди, увы, уходят от нас. В субботу, 6 марта, скончался известный российский литератор, экс-член Общественной палаты РФ Валентин Курбатов. А уже сегодня не стало нашего коллеги — журналиста, автора «Диванной политики» Юрия Моисеенко. Мы присоединяемся ко всем уже прозвучавшим словам соболезнований в адрес родных и близких покойных. 

 

Но, как бы тяжело ни было, жизнь продолжается. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередное обозрение политической активности, в котором наш штатный комментатор высказывает свое личное мнение и ставит оценки по пятибалльной шкале. Плюсом он отмечает активность, имевшую положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и другие негативные действия. 

-5 Николай Кузьмин

Активист псковского «Яблока» сразу после годовщины гибели 6-й роты опубликовал в соцсетях пост, в котором попытался доказать, что десантники погибли не достаточно геройски — по мнению автора, подвига они не совершили. Подобная точка зрения не нова - «правдолюбы-расследователи» из числа оппозиционеров ежегодно пытаются что-то доказать на этот счет - и, оттоптавшись на трагедии в Аргунском ущелье, пинают еще и действующую власть, сделавшую из гибели 6-й роты показательный пример мужества и патриотизма. Однако те, кто помудрее, при рассуждениях на эту болезненную тему все-таки соблюдают элементарные нормы приличия. Они строят свои умозаключения примерно так: «десантники, конечно, герои, но...»  - после чего следует смесь из общеизвестных фактов, свидетельств военных, открытых вопросов, различных версий, предположений об ошибках командования и даже о чьем-то предательстве. 

У Кузьмина - всё проще, незамысловатее и алогично: он то констатирует, что «архивы того боя до сих пор засекречены», «т.е. шансов узнать правду у нас очень мало», то — противореча себе самому — пытается предстать носителем этой правды и безапеляционно заявляет про погибших: «У них в том бою не было развилки – остаться в живых, или стать героем». Правду об истории, разумеется, надо знать, помнить и передавать молодым, но одно дело — историческая правда, а совсем другое — попытки использовать трагедию в своих политических целях. 


-4 Наталья Ильина

 
Псковская область вновь попала в федеральную повестку с негативным информационным поводом. О ЧП в Псковском госуниверситете, где во время занятий по химии пострадали три студентки, сообщили все основные отечественные информагентства, в том числе ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс», а также «Российская газета», «Аргументы и факты», многие другие СМИ. В причинах происшествия разбираются следователи.
 
Чрезвычайное происшествие, а также последовавшие за ним неуклюжие попытки руководства вуза и его пиарщиков представить произошедшее эдаким не заслуживающим внимания недоразумением (дословно: «лопнула колба», «речь идет о парах хлора», «все живы-здоровы») и переложить ответственность с больной головы на здоровую (на сообщивших о произошедшем журналистов) вызывает недоумение — всё это серьезно бьет по репутации вуза во главе с госпожой Ильиной. 
 

-3 Управление городского хозяйства администрации Пскова

Муниципальные чиновники, ответственные за городское хозяйство, получают оценку со знаком минус из-за низкого качества уборки региональной столицы. Нарекания по поводу грязи и мусора высказывали многие. Это туристы, сами горожане, высокие должностные лица. «Я давно не видел город таким грязным и замусоренным», - признался на днях губернатор. В результате сразу пять сотрудников управления городского хозяйства администрации Пскова были привлечены к дисциплинарной ответственности за ослабление контроля за уборкой города. Перед ответственными поставлена задача активизировать работу в этом направлении, она должна стать более системной и качественной. Иначе — наказание будет значительно строже.
 

-2 Николай Романов 


Председателю областного комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору прилетело с двух сторон. Во-первых, газета коммунистов «Советская Россия» 4 марта опубликовала под заголовком «Рекорд опустошения» стенограмму круглого стола с участием экс-зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Геннадия Бубнова. Коммунист, работавший во времена СССР первым зампредседателя облисполкома и главой агропромышленного комитета области, в выражениях не стеснялся и охарактеризовал ситуацию в сельском хозяйстве региона, как «разгром полный», «разруха» и «хуже, чем в войну».  Во-вторых, о намерении подать в суд на Николая Романов заявил известный фермер из Печорского района Анвар Зуфаров.
 
По его словам, ранее глава областного комитета по сельскому хозяйству «публично обматерил» его на выставке-ярмарке «Псковские вкусы» в рамках Дней Псковской области в Москве, а в дальнейшем нелицеприятно высказался на пресс-конференции, обвинив в некомпетентности.
 
«Это будут три заявления, - прокомментировал свои планы фермер. - Первое - прямое оскорбление с использованием нецензурной лексики в 2019 году. Второе - защита чести и достоинства. Третье - защита репутации».  


-1 Антон Сергеев


Неделю назад я писал, что у многих представителей псковского политбомонда вызывают недоумение странные и непоследовательные действия советника губернатора по СМИ, которые идут вразрез с задачами, стоящими перед властью в год больших выборов. Как следствие, в прошлый раз он получил -1. И что вы думаете? Продолжение последовало тут же. Во-первых, куратор провластных медиа публично критически отреагировал на рейтингомерскую оценку. Спасибо за рекламу — жду новых откликов. А, во-вторых, Сергеев продолжил удивлять – будучи советником Михаила Ведерникова по СМИ, он всё активнее лезет в сферу политики.
 
На днях заочно «опустил» в масс-медиа лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который, как следует из сказанного, уже впал чуть ли не в старческий маразм и, дословно, «может неожиданно что-то странное сказать». Далее советник главы региона с иронией неизвестно зачем прокомментировал опубликованные в телеграм-каналах версии, согласно которым Андрей Турчак и Вячеслав Володин поборются за пост спикера Госдумы.
 
Также Сергеев раскрыл планы по объединению малых партий, навесил ярлыки ряду региональных политиков (как оппозиционеров, так и лояльных власти), настроив их против. Все, конечно, осознают, что Антон Сергеев нам не ровня, он - мэтр, гуру и, по определению сотрудника госмедиахолдинга Александра Машкарина, «мегазвезда». Не удивимся даже, если он еще и с Пушкиным на короткой ноге - что ему какие-то Турчак с Зюгановым. А раз так — даже не пытаемся найти объяснение, зачем и кому нужны все эти странные заявления и наезды. 
 

0 Анна Садовникова и Ольга Котова

В территориальных избирательных комиссиях (ТИК) Пскова и Великих Лук назначены новые председатели. Соответствующие решения приняты 4 марта на заседании облизбиркома.
 
 
Экс-председатель ТИК Псковского района Анна Садовникова назначена членом ТИК города Пскова с правом решающего голоса, а следующим решением – председателем комиссии. На этом посту она сменила Владимира Кротова.
 
 
Председателем ТИК города Великие Луки назначена Ольга Котова. Ранее пост занимал Виктор Тамгин. Как пояснил ПЛН председатель облизбиркома Игорь Сопов, ничего экстраординарного в смене руководства ТИКов двух городов нет. «Прошедший год был насыщен серьезными событиями: голосование по поправкам в Конституцию РФ, единый день голосования. В течение года сменились председатели 10 территориальных избирательных комиссий. Ротация проходила по разным причинам: кто-то ушел на пенсию, кто-то — на новую работу, - пояснил он. - Тем не менее избирательные комиссии сработали четко, в соответствии с законом и с минимальным количеством жалоб».
 
По словам главы облизбиркома, экс-председатели ТИК Пскова и Великих Лук покинули свои посты «с почетом, уважением и благодарностью». В данном случае речь идет о ротации в связи с возрастом. Мы пошли по пути преемственности и предложили кандидатуры людей, которых хорошо знают на территориях, где они будут председателями территориальных избирательных комиссий», - уточнил Игорь Сопов.

+1 Лев Шлосберг 

Председатель регионального отделения «Яблока», депутат областного Собрания вновь оказался в центре внимания либеральных СМИ благодаря обращению в Следственный комитет России.

Лев Шлосберг вместе со своим коллегой Артуром Гайдуком просят главу СК Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность», по факту посягательства на жизнь общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Обращения связаны с публикациями в нескольких СМИ результатов журналистского расследования, которое, по словам яблочников, касается «двух отравлений российского политика и общественного деятеля В. В. Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах». 

+2 Валентина Понизовская

Глава Красногородского района вновь избрана руководителем ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области».

Валентина Понизовская получила поддержку коллег и партнеров, отмечавших, что ассоциация за последние годы укрепила свои позиции и участвовала в реализации нескольких важных проектов, в том числе по разработке госпрограммы развития местного самоуправления и изменению структуры зарплат муниципальных служащих. 

+3 Борис Полозов


Заместитель председателя Псковского областного Собрания провел первое заседание большой рабочей группы.

Депутаты, чиновники и многочисленные эксперты решают, каким должно быть применение беззаявительного порядка предоставления льгот по транспортному налогу физлиц.

«Федеральный закон установил норму, по которой гражданин с 2020 года не должен обращаться в налоговую службу с заявлением о предоставлении льгот по имущественным налогам – налоговая льгота будет предоставляться в беззаявительном порядке. Для того, чтобы обеспечить такую возможность и реализовать федеральную норму, нам необходимо привести в соответствие региональное законодательство», - обозначил задачу рабочей группы Борис Полозов. Вице-спикер уточнил, что работу в этом направлении уже ведут и в налоговой службе, и в органах исполнительной власти, но есть ряд положений, по которым необходимо принять принципиальные решения, в частности, по каким категориям налогоплательщиков  необходимо вносить изменения в областные законы.

+4 Марина Гаращенко

Председатель областного комитета по здравоохранению не просто получила высокую оценку своей деятельности от работодателя, а фактически удостоена символического звания «архитектор перестройки» - в хорошем смысле слова.

«В кратчайшие сроки была перестроена работа всей системы здравоохранения», - подвел промежуточные итоги борьбы с COVID-19 губернатор Михаил Ведерников. По его признанию, Псковская область встречала коронавирус в условиях крайне ограниченных ресурсов. «Наша инфекционная служба представляла собой 170 кроватей, которые располагались в различных учреждениях здравоохранения. Все нужно было делать практически с чистого листа, начиная с подключения коек к кислороду и сбора команды медиков, готовых к работе в экстремальных условиях. Это был беспрецедентный вызов. Решения принимались и реализовывались практически моментально», — отметил губернатор. По его словам, благодаря перестроенной работе всей системы первый пик заболевания COVID-19 в регионе прошел с минимально возможными потерями. Кроме того, благодаря помощи федерального руководства и местных специалистов в регионе появилась «современная инфекционная служба высочайшего класса, а также вся необходимая медицинская техника для борьбы с коронавирусной инфекцией». 

+5 Андрей Турчак

Секретарь Генсовета «Единой России» запустил процедуру предварительного голосования «Единой России» по определению кандидатов на парламентские выборы. Праймериз пройдут с марта по май. При том, что часть региональных отделений выступала за модель, при которой кандидатов выбирают исключительно члены партии, федеральное руководство партии настояло на другом формате: участвовать в процедуре смогут все избиратели.

По словам Андрея  Турчака, предварительное голосование должно пройти максимально открыто и конкурентно.

За основу в партии предлагают взять проведение предварительного голосования в онлайне с учетом эпидемиологической ситуации - эту процедуру уже использовали год назад.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Теги: #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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