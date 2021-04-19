Политика

Антон Минаков прокомментировал перспективы участия экс-губернатора Михайлова в выборах

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков прокомментировал перспективы участия экс-губернатора Евгения Михайлова в сентябрьских выборах текущего года. В частности, как он отметил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, его участие в выборах от ЛДПР невозможно.

«С уважением отношусь к Евгению Эдуардовичу, но его участие в выборах от ЛДПР исключается уставом партии, где есть пункт, запрещающий включать обратно в партию людей, которые из нее вышли и участвовали в выборах от других объединений», - отметил Антон Минаков.

Напомним, 7 апреля в рамках прямого эфира на радио «Эхо Москвы» в Пскове экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов сообщил, что еще не принял окончательного решения о возможности своего участия в сентябрьских выборах, а также отметил, что видит себя в политике только на региональном уровне, но не на федеральном.