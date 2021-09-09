Политика

«В фокусе»: Битва за одномандатные округа

Вышел новый выпуск общественно-политической программы ПЛН-ТВ «В фокусе». Он посвящен выборам в Псковское областное Собрание депутатов по одномандатным округам.

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