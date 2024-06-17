Политика

Депутата Псковской городской Думы по округу №5 выберут 8 сентября

Депутата Псковской городской Думы по округу №5 выберут 8 сентября. Дату дополнительных выборов депутата по одномандатному избирательному округу №5 согласовали на очередной 23-й сессии 18 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Назначение выборов депутаты поддержали большинством голосов, один из присутствующих воздержался.

Напомним, полномочия депутата по округу №5 Натальи Мельниковой прекратили досрочно, она вошла в состав депутатов Псковского областного Собрания, получив мандат Олега Грицаева.

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Ранее сообщалось, что Псковская область вошла в число субъектов Российской Федерации, где на выборах в сентябре будет применяться дистанционное электронное голосование.