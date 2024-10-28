Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с новым сенатором от Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В начале октября на внеочередной сессии Псковского областного Собрания депутаты делегировали Наталью Мельникову в Совет Федерации.

Сегодня в прямом эфире сенатор Российской Федерации от законодательного органа Псковской области Наталья Мельникова расскажет о первых впечатлениях от Совета Федерации и пленарного заседания, перед началом которого председатель СФ Валентина Матвиенко вручила ей удостоверение сенатора. Также ведущий Александр Савенко поговорит с гостьей о целях и задачах, которые она ставит перед собой в новой должности.

Звоните по телефону: 56-73-72.