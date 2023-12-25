Общество

Росгвардейский Дед Мороз поздравил детей в Печорах с наступающим Новым годом

Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Печорах с наступающим Новым годом в рамках всероссийской акции Росгвардии «Дед Мороз специального назначения». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Росгвардейцы, примерив на себя образы главных зимних сказочных персонажей - Деда Мороза и Снегурочки, порадовали детей новогодним настроением и вручили подарки. Ребята рассказали гостям стихи, исполнили песни и пообещали быть послушными в следующем году.

«Каждый ребенок должен помнить, что мы всегда рядом. Желаю вам в преддверии праздника крепкого здоровья и побольше улыбок, а преподавательскому составу учреждения – успеха, энтузиазма и творческого вдохновения», – отметил Дед Мороз специального назначения.

К поздравлениям присоединился воспитанник центра, офицер управления Росгвардии по Псковской области капитан Алексей Бучин.