Общество

В праздничные дни меняется режим работы псковской бани «Гельдт»

В понедельник, 4 ноября, в бане «Гельдт» в Пскове пройдет мужской день с 12:00 до 22:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации комплекса.

Фото: «Гельдт | Ресторан | Баня в Пскове» / «ВКонтакте»

А 5 ноября, во вторник, баня будет закрыта на санитарный день для проведения профилактических работ и обеспечения чистоты и безопасности для посетителей.

Напомним, режим работы комплекса:

вторник, среда, четверг, пятница - с 12:00 до 22:00;

суббота, воскресенье, праздничные дни - с 10:00 до 22:00.

За исключением 4 и 5 ноября, мужские дни в «Гельдте» проходят во вторник, четверг, пятницу и воскресенье. Среда и суббота - женские дни.

Каждые 1,5 часа пар-мастера бани проводят коллективную программу парения «Вкусный пар»:

Вторник, среда, четверг, пятница: 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:00;

Суббота, воскресенье: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00, 21:00.

Дети до 6 лет могут посещать баню бесплатно. А для пенсионеров в будние дни до 16.00 действует специальное предложение.