Спорт

Более 2 тысяч участников собрал псковский киберфестиваль «Кубок Простории 2019»

13 апреля в Пскове состоялся киберфестиваль «Кубок Простории». Соревнования шли по дисциплинам Dota 2, Hearthstone, FIFA 2019, Counter-Strike, Clash Royale, участники турнира получат спортивные разряды, а победители будут представлять наш регион на чемпионате России 2019. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СРП «Простория». Киберфестиваль вызвал большой интерес среди жителей и гостей города, мероприятие посетило более 2 тысяч человек. Трансляции велись в течение всего дня на большом экране центральной площадки. Практически во всех дисциплинах до конца держалась интрига и зрители до последнего не могли предугадать кто возьмет трофей.





В соревнованиях приняло участие более 200 киберспортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Пскова и практически всех городов и районов Псковской области.





Особенностью соревнований 2019 года стала насыщенная интерактивная программа для зрителей. Впервые в Пскове были проведены соревнования по набирающему популярность новому формату игры в футбол «Панна-футбол» (поединки 1 на 1 на небольшой огороженной площадке). Для гостей были организованы косплей, коптеры, страйкбол, VR-рисование, настольные игры, 3D-принтеры, аэрохоккей.



«Киберфестиваль прошел успешно, нашел много позитивных откликов у гостей и участников. Все интерактивные площадки пользовались большой популярностью, люди оценили широкие возможности спортивно-развлекательного парка «Простория». Энергетика и хорошие впечатления дают нам стимул для дальнейшего развития фестиваля как важной площадки работы с молодежью», - сообщил директор СРП «Простория», председатель федерации компьютерного спорта Псковской области Василий Демидов.



Организаторы мероприятия: спортивно-развлекательный парк «Простория», Центр науки и спорта «Без Предела», Детский технопарк «Кванториум», комитет по спорту Псковской области, комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, Псковская региональная общественная организация «Федерация компьютерного спорта». При поддержке комитета по образованию Псковской области.