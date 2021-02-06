Спорт

Псковичи завоевали призовые места на Всероссийских онлайн-играх по ориентированию

Подведены итоги первого этапа I Всероссийских онлайн-игр по ориентированию «Точный азимут».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в федерации ориентирования Псковской области, псковская команда «Юный Спасатель», в которую вошли ориентировщики 2003 - 2005 годов рождения, заняла второе место из 55 команд.

В личном зачете призерами стали: Даниил Владимиров (2 место), Владлен Сооц и Карина Зубач (3 место).



Команда «Юный Спасатель» 2007 — 2008 годов рождения заняла 34 место из 61. Тот же результат у команды «Юный Спасатель» 2009-2013 годов рождения (из 65 команд).

«К сожалению, 3 участника не вышли на старт и принесли команде штрафные баллы. Впереди еще два онлайн-этапа. Пожелаем юным спортсменам побед на лесных трассах в интернет-пространстве», - отметили в областной федерации ориентирования.