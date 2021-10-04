Спорт

Псковский СОБР стал вторым на чемпионате по ориентированию на местности

Завершился чемпионат Северо-Западного округа Росгвардии по ориентированию на местности в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области

В соревнованиях участвовали 12 команд, представляющих территориальные управления и воинские части округа. Спецназовцы продемонстрировали свои знания и умения в топографической подготовке: ответили на вопросы, составили фотоплан местности и определили свое местоположение.

Затем на территории Псковского района прошли соревнования по ориентированию на местности. «Бойцы в кратчайшие сроки должны были пройти нанесенную на карте дистанцию и произвести отметку на всех обозначенных контрольных пунктах в определенной последовательности», - рассказали в ведомстве.

По итогам соревнований первое место заняли сотрудник Росгвардии по Новгородской области, второе место заняла команда СОБР управления Росгвардии по Псковской области, замкнула тройку призеров команда управления Росгвардии по Республике Коми.

Победителям и призерам вручили грамоты и ценные подарки от администрации Псковской области.