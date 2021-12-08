Спорт

Обнародован предварительный эскиз медалей марафона «Псковжилстрой» в 2022 году

Организаторы псковского марафона «Псковжилстрой» объявили о начале подготовки к соревнованиям 2022-го года. Марафон пройдет 24 апреля на дистанциях 1, 5, 10.55, 21.1, 42.2 км.

Маршруты охватывают исторический центр Пскова и пролегают рядом с важнейшими городскими достопримечательностями. Организаторы соревнований в соцсетях поделились предварительным эскизом будущих наград.

Эскиз медали для победителей марафона.

Спортсмены из разных регионов России и стран зарубежья съедутся в Псков в седьмой раз. В третий раз марафон будет поддержан государственным застройщиком «Псковжилстрой». Компания выразила готовность вновь стать главным партнером мероприятия. Соответствующая договоренность была достигнута в среду, 8 октября, на встрече руководителя «Псковжилстроя» Владислава Абрамова и организаторов марафона Александра Кузьмина и Артура Екабсона.

Александр Кузьмин, Владислав Абрамов и Артур Екабсон.

«В 2022 году строительная компания продолжает быть нашим главным партнером, и мы благодарим их за большой вклад в развитие спорта в нашем регионе, - сказано на официальной странице марафона «ВКонтакте». - Благодаря неиссякаемой энергии коллектива "Псковжилстроя" и организаторским возможностям Александра Кузьмина и Артура Екабсона все больше бегунов любителей узнают о прекрасном #Регион60».

Ранее в интервью Псковской Ленте Новостей Владислав Абрамов заявлял, что застройщик поддерживает марафон не только с рекламными целями, но и для развития в области туристической отрасли.