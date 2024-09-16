Спорт

Футбольная команда «Луки-Энергия» сыграет с соперником из Первой лиги

Футбольная команда «Луки-Энергия» в среду, 25 сентября, в 18:30 на стадионе «Экспресс» в Великих Луках проведёт домашний матч четвертого раунда «Пути регионов» FONBET Кубка России по футболу сезона 2024-2025 годов. Соперником великолучан станет калининградская команда «Балтика», выступающая в Первой лиге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Для великолучан этот матч станет первым в истории встречей с «Балтикой». На пути к четвертому раунду подопечные Сергея Осадчука обыграли в гостях на первом этапе в серии пенальти «Псков» (4:3), затем дома одержали волевую победу над «Калугой» (2:1), а в третьем раунде на стадионе «Экспрессе» с крупным счетом победили «Рязань» (3:0).

Соперник великолучан только стартует в кубковом турнире. В предстоящем матче великолукская команда будет стремиться, добившись победного результата, продолжив свою беспроигрышную трехматчевую кубковую серию, выйти в следующий, пятый раунд.