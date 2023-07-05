В АТОР заявили о целостности туристической инфраструктуры на черноморских курортах России

Курортная инфраструктура на черноморском побережье Краснодарского края не повреждена во время подтоплений из-за дождей, туристы продолжают отдых. Об этом сообщается в понедельник на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«Находящиеся в Сочи и Адлере туристы продолжают отдых в своих отелях. Переселений нет, отельная инфраструктура не пострадала. Находящиеся в Анапе туристы продолжают свой отдых в забронированных отелях. Переселений не требуется. В целом, инфраструктура курорта практически не пострадала», - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Анапе и Сочи продолжат действовать запреты на купание в море из-за шторма, пишет ТАСС.
Касаемо ситуации в Абхазии в АТОР добавили, что в Гагрском районе туристам приходится переселяться из некоторых отелей, туроператоры оказывают им содействие по мере наличия мест.