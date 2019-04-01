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России необходимо иметь единые правила нахождения животных в отелях и ресторанах, заявляют в ФРиО

Индустрия туризма в России настоятельно требует появления единых правил нахождения домашних животных в заведениях питания и размещения туристов, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ (ФРиО) Максим Беляев на совещании в Калининграде.

«Наша федерация всегда пытается решать вопросы, которые являются системными для той же туристической отрасли страны. Сегодня все понимают, что проблема изменений в правила САНПИНа. В этой связи сегодня ФРиО работает над правилами посещения ресторанов и отелей гостями с домашними животными, и прежде всего, с собаками», - рассказал М.Беляев, пишет «Интерфакс».

По его словам, во всем мире путешественники и туристы с собаками, как правило, являются состоятельными людьми. И отказывать им в возможности приехать в то или иное место в России из-за существующих сегодня ограничений - неправильно.

В настоящее время ФРиО объединяет более 6 тыс. участников, которые являются крупными игроками рынка данных услуг. И появление единых правил нахождения домашних животных в заведениях размещения и питания гостей, станет еще одним шагом для развития туристических возможностей России, отметил М.Беляев.

В России сегодня Санитарно-эпидемиологические правила не регулируют вопрос временного нахождениях домашних животных в помещениях гостиниц и ресторанов.