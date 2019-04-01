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Росприроднадзор РФ откроет доступ к данным о возможностях полигонов ТКО

Росприроднадзор РФ планирует сделать общедоступными данные о полигонах ТКО. Об это пишет ТАСС. Сообщается, что к 15 мая модернизируют Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) и откроют к нему доступ для всех желающих, сообщила журналистам глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Источник: pixabay.com

«Мы к этому реестру сделаем доступ для всех граждан. На сегодняшний момент он находится в неудобоваримом формате, вы не можете его посмотреть. Мы вывесим эту информацию. Я надеюсь, что до середины мая мы сможем дать доступ к этой информации», - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС.

В ГРОРО вносятся все лицензированные объекты для размещения отходов всех категорий на территории России. С его помощью можно проверить, какого класса опасности имеет право предприятие принимать мусор.