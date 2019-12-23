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Российскую актрису Инну Чурикову и ее мужа обокрали в аэропорту Мадрида

У российской актрисы Инны Чуриковой украли сумку в аэропорту Мадрида. Об этом она рассказала в беседе с РБК.

Источник: Михаил Метцель/ТАСС

При этом, по ее словам, во всем остальном поездка в Испанию «была прекрасной».

«А люди, которые этим занимаются, - я и думать о них не хочу», - рассказала Чурикова, пишет РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация, что у актрисы украли сумку, где находились загранпаспорта ее и ее мужа - режиссера Глеба Панфилова. Также в сумке находился кошелек, телефон и другие вещи.

Напомним, Инна Чурикова - советская и российская актриса. Наиболее известна по ролям в кино и на телевидении. Она сыграла в фильмах «Морозко», «Васса», «Любовь Яровая», «Идиот», «Ширли-мырли» и «Тот самый Мюнхгаузен». В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.