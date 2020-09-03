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Прокурор попросил 15 лет лишения свободы историку Соколову

Государственный обвинитель попросил 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Сегодня, 14 декабря, в суде начались прения сторон, пишет РИА Новости. Олег Соколов, помимо убийства, обвиняется по части 1 статьи 222 УК РФ (приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

«Окончательно, путем сложения наказаний по двум статьям обвинения, прошу назначить 15 лет колонии строгого режима без штрафа», - сказала прокурор.

В своем выступлении гособвинитель отметила, что Олег Соколов приобрел обрез, из которого убил Анастасию Ещенко, 488 патронов к нему и незаконно хранил их в квартире.

Напомним, убийство произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По данным следствия, Олег Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела.

Психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели Олегу Соколову, показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

Олег Соколов являлся одним из организаторов фестивалей военно-исторической реконструкции «Железный град» и «Ледовое побоище», которые проходят в Псковской области.