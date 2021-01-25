В России и мире

Ученые намерены «отучить» комаров пить человеческую кровь

Российские и американские ученые собрали геном комаров, чтобы «отучить» их пить кровь человека или переносить паразитов, вызывающих малярию, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу петербургского университета ИТМО.



Фото: futurecdn.net

Собранный учеными из России и США геном комаров упростит борьбу с малярией. Новые данные помогут найти участки генов, ответственные за передачу заболевания. В исследовании, которое началось в 2018 году, участвовали специалисты из Политехнического института Вирджинии, Университета Джорджа Вашингтона и Университета ИТМО. Работа ученых опубликована в журнале GigaScience.

Полученные знания, говорится в сообщении вуза, могут помочь повлиять на конкретные виды так, чтобы малярийные комары либо перестали питаться кровью человека, либо больше не переносили паразитов. Ранее ученые располагали референсным геномом только одного вида Anopheles gambiae, теперь же в их распоряжении еще два вида африканских малярийных комаров: Anopheles coluzzii и Anopheles arabiensis.

«Сборка генома комара - это задача среднего уровня сложности. С одной стороны, у него достаточно большой геном: примерно 300 миллионов символов, всего в десять раз меньше, чем у человека. С другой стороны, у комаров всего три пары хромосом, а не 23, как у человека. Так как из одного комара получается мало генетического материала, мы использовали материал со всей колонии, то есть в секвенатор попадает ДНК сразу множества особей. В итоге мы видим все индивидуальные различия отдельных комаров, которые необходимо нивелировать, чтобы собрать референсный геном», - рассказали в научно-образовательном центре геномного разнообразия ИТМО.

Выделили геном в Политехническом университете Вирджинии, где содержат целые колонии насекомых для экспериментов. Затем специалисты Университета ИТМО приступили к его сборке. Российские ученые планируют новые проекты, связанные со сборками референсных геномов других видов малярийных комаров.

Всего к малярийным комарам относят 400 видов насекомых, но основными переносчиками считаются 30 из них. Малярию вызывает паразит Plasmodium, комары передают его человеку при укусе. Для борьбы с заболеванием важно понять, как на генетическом уровне сформированы различия в пищевом поведении комаров-носителей и их более безопасных «родственников», подчеркнули в вузе.