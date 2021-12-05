В России и мире

В Японии проведут доклинические испытания вакцины «Спутник V»

Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», отметив «преимущества российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе», сообщается на странице в Facebook посольства России в Японии. Как отмечается, на состоявшейся в диппредставительстве пресс-конференции присутствовали посол России в Японии Михаил Галузин и представители руководства клиники.

«Представители руководства Hibiya Kokusai Clinic К. Косака и А. Судзуки в своем выступлении сделали акцент на преимуществах российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе, который подтверждается многочисленными исследованиями и публикациями, в том числе в известном специализированном журнале The Lancet», — приводит сообщение РИА Новости.

В свою очередь посол России в Японии «подчеркнул, что подобные примеры кооперации на основе совместного плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного между президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом».

В пресс-релизе клиники отмечается, что «вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности». Кроме этого, в сообщении уточняется, что вакцинация будет платной и не будет считаться официальной вакцинацией человека.

«Тестовая вакцинация нацелена на исследования таких аспектов, как подъем уровня антител, период сохранения эффективности, а также проверка безопасности», — говорится в заявлении клиники.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.

Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале Lancet (91,6%). Данные о применении «Спутника V» при вакцинации населения в нескольких странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.