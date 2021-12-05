В Японии проведут доклинические испытания вакцины «Спутник V»

Японское медицинское учреждение Hibiya Kokusai Clinic официально представило проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт», отметив «преимущества российских аденовирусных вакцин и признании их авторитета в международном медицинском сообществе», сообщается на странице в Facebook посольства России в Японии. Как отмечается, на состоявшейся в диппредставительстве пресс-конференции присутствовали посол России в Японии Михаил Галузин и представители руководства клиники.
В свою очередь посол России в Японии «подчеркнул, что подобные примеры кооперации на основе совместного плана сотрудничества по восьми приоритетным направлениям, согласованного между президентом России Владимиром Путиным и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ, способствуют развитию двусторонних связей в сфере здравоохранения и укреплению российско-японских отношений в целом».
В пресс-релизе клиники отмечается, что «вакцинация российскими препаратами проводится в рамках доклинических испытаний по запросу пациентов с целью подтверждения медиками их эффективности». Кроме этого, в сообщении уточняется, что вакцинация будет платной и не будет считаться официальной вакцинацией человека.
«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек — это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами этот российский препарат занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян — это выше, чем по информации, ранее появившейся в медицинском журнале Lancet (91,6%). Данные о применении «Спутника V» при вакцинации населения в нескольких странах демонстрируют, что разработка — одна из самых безопасных и эффективных против коронавируса, сообщал РФПИ.