В России и мире

Сильный кашель назвали главным симптомом «стелс-омикрона»

Непрерывный кашель является одним из основных симптомов разновидности омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона». Об этом сообщает РБК со ссылкой на агенство Express.

По данным специалистов, также при «стелс-омикроне» наблюдаются высокая температура и потеря либо изменение обоняния или вкуса. При этом ученые отметили, что более специфичные симптомы ВА.2 еще предстоит определить, однако они, вероятно, будут отражать симптомы его предшественника BA.1.

Мутацию «омикрона» BA.2 обнаружили у трех человек в городе Уппсала на юге Швеции 14 января. Подвид также выявили в Дании, Норвегии и индийской Калькутте. В конце января мутацию обнаружили в Великобритании.

Непосредственно сам штамм «омикрон» обнаружили в ЮАР в ноябре 2021 года. Он имеет множество мутаций и способен быстрее заражать людей, отмечали во Всемирной организации здравоохранения. В России «омикрон» выявили 6 декабря у туристов из ЮАР. С тех пор из-за его распространения количество суточных случаев заражения ежедневно бьет максимумы. Накануне в России зафиксировали более 124 тысяч случаев заражения «омикроном».