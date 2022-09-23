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Илон Маск заявил, что жители восточной части Украины предпочитают Россию

Американский миллиардер Илон Маск в своем Twitter-аккаунте заявил, что большинство жителей восточной части Украины предпочитают Россию. Так он бизнесмен ответил сенатору Линдси Грэму, раскритиковавшему его план мирного решения конфликта.

«Если вы считаете, что воля народа имеет значение, в любом конкретном регионе конфликта мы должны поддерживать волю живущих там людей. Большая часть Украины безоговорочно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные регионы с преимущественно русским населением предпочитают Россию», — приводит слова Маска РИА Новости.

На этой неделе Маск изложил в Twitter свое видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.

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Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

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Российский лидер подписал 30 сентября договоры о принятии в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Он заверил, что государство обеспечит безопасность новых регионов и восстановит разрушенную войсками инфраструктуру.