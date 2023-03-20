В России и мире

Популярный в России кофе может сменить название

Ограничения на продвижение в РФ западных продуктов в условиях геополитической напряженности вынуждают российские подразделения глобальных компаний оптимизировать портфель брендов. Так, местная структура крупного кофейного концерна, нидерландской JDE Peet’s может отказаться от использования флагманского бренда Jacobs. Марка имеет большое значение для категории, предупреждают конкуренты.

Российское подразделение крупного поставщика кофе JDE Peet’s может отказаться от использования бренда Jacobs, пишет «Коммерсантъ». По его словам, кофе компании может продаваться под марками Monarch или Milicano.

Собеседник издания в другой сети говорит, что изменение местного бренда обсуждается, но финального решения пока нет. \

JDE Peet’s создана в 2015 году в результате слияния кофейного бизнеса Mondelez International и D.E Master Blenders 1753 B.V. Портфель брендов включает Jacobs, L’OR, Senseo, Tassimo и т. д. В 2022 году продажи JDE Peet’s выросли на 16,4%, до €8,2 млрд.

Российский завод «Якобс Дау Эгбертс Рус» расположен в Ленинградской области. По данным инвестиционного портала региона, мощность предприятия — более 35 тыс. тонн продукции в год. Выпускает растворимый кофе, кофейные смеси, жареный молотый и зерновой кофе Jacobs Monarch, Jacobs Monarch Millicano, Carte Noire. В 2021 году выручка «Якобс Дау Эгбертс Рус» выросла на 13%, до 35,11 млрд руб., чистая прибыль была 5,96 млрд руб.