В России и мире

Продажи книг по главам выросли в России почти в шесть раз

Спрос на произведения в формате книжных сериалов или черновиков увеличился в России в 2024 году в 5,8 раза. Об этом сообщили в пресс-службе книжного сервиса «Литрес» со ссылкой на генерального директора Сергея Анурьева.

«Резкий всплеск интереса фиксируется в начале 2024 года: в январе-апреле продажи выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество опубликованных digital-авторами «Литрес» по главам произведений увеличилось на 127%», — рассказали представители сервиса.

Самыми популярными черновиками в этот период стали «Звездная кровь — 6. Тинг» Романа Прокофьева, «Совершенные. Тайны Пантеона» Марины Суржевской и «Искажающие реальность — 12» Михаила Атаманова,пишут «Известия». В пресс-службе отметили: чаще всего сериальный формат выбирают создатели фэнтези и фантастики. Так, более половины (56%) наименований в проданных черновиках за январь-апрель 2024 года составляют произведения в этих жанрах.

«Черновики — один из ключевых драйверов сегмента самиздата, который в свою очередь стимулирует развитие книжного цифрового рынка в целом. По итогам января-апреля 2024 года на сериальный формат пришлось около 10% всех проданных книг в сервисе «Литрес». Всего за первые четыре месяца этого года продажи «Литрес Черновиков» в 2,8 раза превысили показатели всего 2023 года», — прокомментировал Сергей Анурьев.

