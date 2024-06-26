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В России и мире

Названы самые опасные для зубов продукты

11.07.2024 09:16|ПсковКомментариев: 0

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие популярные продукты нанесут вред эмали зубов при их регулярном употреблении.

«Первое место с большим отрывом занимает сахар. Это продукт, вред от которого мы получаем для всего организма, также очень опасен и для зубов. Бактерии во рту преобразуют сахар в органическую кислоту, которая разъедает эмаль», — пояснил Алексей Кабанов.

По словам специалиста, на втором месте стоят кислые и кисло-сладкие продукты: цитрусовые, соки, кислые ягоды. По утрам пить сок не рекомендуется, пишет РИА Новости.

Он добавил, что следует быть осторожнее с орехами, семечками и в особенности с газированными напитками. Также не стоит перебарщивать с чаем и кофе. Эти напитки способствуют образованию пленки на эмали, вследствие чего на зубах оседают бактерии.

Источник: Псковская Лента Новостей
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