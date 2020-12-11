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«Акценты» Донецкого: «Спутник V» против КОВИДа, назад в СССР и памятник собаке

11.12.2020 18:28|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Спутник» V КОВИД-19. Псковская область получила 300 доз препарата «ГамКовидВак».
Back in the USSR? Президент Путин потребовал остановить рост цен на продукты.
«Дама сдавала в багаж». На станции Дно поставили памятник собаке из знаменитого детского стихотворения Маршака.

Мало радостная новость из хроники борьбы с коронавирусом: 330 человек заразились ковидной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. Вот, уже 330, а еще на прошлой неделе, напомню, было под двести, и все удивлялись, как много. Потом, на прошедших выходных, случилась, как сформулировал губернатор Ведерников, «свечка» в тысячу с лишним случаев из-за якобы «задержанных» или «застрявших» из лабораторий где-то на полпути результатов тестов, но вроде все более-менее разъяснилось, однако народ окончательно утратил веру в цифры официальной статистики по коронавирусу, если изначально вообще верил.

Фото: Вадим Боченков

Кто-нибудь еще следит за цифрами? Хотя все последние месяцы именно статистика заболеваемости служила важным поводом для всяческого рода политических манипуляций и инсинуаций, как со стороны власти, так и со стороны так называемой несистемной «оппозиции», окопавшейся в соцсетях и телеграм-каналах. Власть выдавала одни цифры, блогеры неизменно умножали их на три-пять. Так и живем, зная, что ни та, ни другая цифры не отражают действительной картины происходящего.

Вот всего один, но показательный пример. Одна моя хорошая знакомая попала в инфекционную больницу с пневмонией и подозрением на КОВИД. Все симптомы, включая полную потерю вкуса и обоняния, подтверждали опасный диагноз. Две с половиной недели ждали результатов теста. Наконец тест пришел. Результат: отрицательный. Не было никакого КОВИДа!

А что тогда было? Традиционная ОРВИ? Так чем традиционная, извините за определение, отличается от коронавирусной? Выходит, ничем?! Но в статистику, несмотря на все тяжкие, этот случай не попал, как и 70%, по оценке эпидемиологов, так называемых «бессимптомных» больных. Притом, что именно «бессимптомные» и являются главными разносчиками заразы.

Нетрудно произвести в уме нехитрые расчеты: если выявленных триста, значит невыявленных – семьсот, всего в среднем на сегодняшний день – тысяча, ну и сделаем поправку на возможную неточность тестов. Что получается? Ну, допустим, тысяча триста случаев на сегодняшний день.

Подчеркну: все это сугубо гипотетически, как говорится, на коленке. Но обывателю-то какой толк во всех этих подсчетах? А врачи и без всяких подсчетов понимают, что спасать нужно самых тяжелых, остальные должны вылечиться сами. И уже неважно, какой у них диагноз: привычная ОРВИ или новый коронавирус?

В регионе, меж тем, началась, точнее, продолжилась вакцинация. Напомню, в конце сентября губернатор Ведерников сообщал о поступлении в область 542 доз для медицинских работников - по две дозы на человека. И вот продолжение. Псковская область получила 300 доз препарата «ГамКовидВак», нам более известного под своей товарной маркой «Спутник V».

Как сообщил на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников, в первую очередь вакцину получат медработники, педагоги и сотрудники соцзащиты. Цитирую: «Вакцинация будет проходить по предварительным спискам. Делать или не делать прививку от COVID-19, работники будут решать сами», - подчеркнул глава региона.

Один мой друг вчера мне подтвердил: да, ему на работе уже предложили привиться. Он отказался. Никто не настаивал. Я ему сказал, что зря он отказался, мол, чего бояться? Не страшнее гриппа, хоть какой-то шанс, что не заболеешь. А вот он боится: мало ли что? Не верит в этот самый «Спутник», вокруг которого в российских СМИ, как государственных, так и «либеральных», уже развернулась целая битва. Та же картина, что и с цифрами. У штатных «либералов» ведь как? Если вакцина отечественная, значит, плохая, никуда не годится. Откуда они это взяли, - непонятно. Да это и не важно, главное – обкакать.

Сообщается, что препарат «ГамКовидВак» разработан совместно Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны. Вполне авторитетные научные организации, известные всему миру. Уж что-что, а вакцины у нас в стране вроде как всегда умели делать. Но и тут найдется аргумент у сторонников условного «Пфайзера». Мол, наши, конечно, могут вакцину изобрести, но не смогут ее качественно произвести в требуемых масштабах. А «Пфайзеру» верить можно, он «Виагру» производит. Кто-нибудь сомневается в качестве «Виагры»?

Про «Виагру» не знаю, не пробовал, но тот факт, что вакцину против КОВИДа от «Пфайзера» до России скорей всего просто-напросто не довезут, критиков отечественной вакцины как-то не волнует. А прививаться надо. Ну, или переболеть «естественным путем». Включиться в процесс выработки общенационального иммунитета. Как сформулировал доктор Мясников, цитирую: «кому положено умереть, - помрут». Что лучше? По-моему, как говорил товарищ Сухов, все-таки лучше «немного помучиться». В смысле – привиться. Если бы мне предложили, да еще и бесплатно, то лично я бы не отказался.

Фото: pixabay.com

И я продолжаю. Тема недели – «Власть и цены». В среду в российских медиа появились громкие заголовки: «Путин потребовал остановить рост цен на продукты», «Президент связал рост цен на продукты в России с попыткой подогнать внутренние цены под мировые», «Путин потребовал не допустить ситуаций, когда жителям страны не хватает денег на продукты», «Путин поручил своевременно реагировать на негативную динамику цен». И так далее.

Цитата президента: «Цена на сахарный песок выросла на 71, 5%. Слава богу, здесь стабилизация, как мне докладывают, происходит определенная. А подсолнечное масло? [Цена выросла на] 23,8% и продолжает расти. Мука на 12,9% выросла, макаронные изделия - 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%.<…> Рост цен на базовые продукты питания - это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия?».

Возмущение президента понятно, я и сам не меньше возмущаюсь, но я только одного не понял: а мы где живем, и что последние тридцать лет строили? Разве не рыночную экономику? Не капитализм? И да: кто вводил контрсанкции против западных продуктов питания в 2014-м? Так чему ж удивляться, что цены постоянно растут?

А иногда растут скачкообразно. Например, накануне Нового года. Конкуренция-то заметно ослабла. Регулировать цены – это возвращаться куда-то в Советский Союз, где все цены, кроме колхозного рынка, были фиксированными, и наблюдался тотальный дефицит. Я сейчас предельно грубо упрощаю, но чего хочет власть – обратно в СССР? Как пели незабвенные «Битлз»: «I'm back in the USSR».

Тем не менее, правительство во главе с премьером Мишустиным взяло под воображаемый козырек. Если президент говорит, что ждет по теме, - цитирую: «не просто предложений, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты», «и, самое главное, должен быть достигнут результат» (конец цитаты), то волей-неволей придется темой заниматься.

И вот уже РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщает о рекомендациях правительства для бизнеса по установлению предельной розничной цены на определенные продукты питания. В частности, не более 45 рублей за килограмм сахара и не более 110 рублей за литр масла.

Далее сообщается, что премьер Мишустин подверг резкой критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты, напомнил им о должностных обязанностях, цитирую: «Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты у вас есть? Недооценили риск, пустили на самотек. Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты».

Все эти диалоги и выступления в верхах, конечно, ок, но теперь нам предстоит узнать, как эти требования и рекомендации отразятся на ценниках в «Пятерочках» и «Магнитах» накануне новогодних праздников, которые, несмотря на пандемию, все-таки никуда от нас не денутся.

И вот тут я рискну сделать свой маленький экономический прогноз, хотя я и ни разу не экономист: никак не отразятся. Как росли цены, так и будут расти. А потому что это капитализм, детка, и ни в какой СССР, хоть пол-СССР, мы уже никогда не вернемся. А если вернемся, то называться это будет как-то совершенно по-другому.

Фото газеты «Дновец»

И я завершаю. У железнодорожного вокзала на станции Дно появился памятник собаке. Об этом сообщила районная газета «Дновец». Арт-объект установлен по инициативе начальника станции Дно Александра Щапова. Скульптура, а это симпатичный лохматый собакен, отсылает к известному детскому стихотворению Самуила Маршака «Багаж». В скором времени на постаменте появятся таблички с текстом литературного произведения.

«В Дно ещё одна изюминка! Порадуемся, что в нашем городе появилась маленькая достопримечательность!», - написали журналисты районки в сообществе издания «ВКонтакте» и пообещали, что в свежем номере газеты раскроют один из секретов скульптуры: почему собака на постаменте большого размера, если в стихотворении есть строки «Дама сдавала в багаж диван, чемодан… И маленькую собачонку».

Но раскрывать особо нечего, достаточно прочитать стихотворение Маршака. Спойлер! На постаменте вовсе не «маленькая собачонка» дамы, а «огромный взъерошенный пес», цитирую: «Но только раздался звонок, / Удрал из вагона щенок. / Хватились на станции Дно: / Потеряно место одно. / В испуге считают багаж: / Диван, / Чемодан, Саквояж, / Картина, / Корзина, / Картонка… / — Товарищи! Где собачонка? / Вдруг видят: стоит у колес / Огромный взъерошенный пес. / Поймали его – и в багаж, / Туда, где лежал саквояж, / Картина, / Корзина, / Картонка, / Где прежде была собачонка».

Вместо маленькой собачки дновцы из стихотворения Маршака подсунули даме дновского пса. На этом подлоге и строится комический эффект. Дама в Житомире плачет-рыдает из-за того, что потеряла свою любимую собачку, а ей говорят: «Однако за время пути собака могла подрасти!». По нынешним временам звучит несколько жестоко. Но стихотворение было написано в 1926 году. Тогда и не такие штуки с домашними животными вытворяли. Ну а сегодня этот литературный казус удостоился запечатления в бронзе, или из чего там отлит памятник?

Это вообще такая традиция – делать забавные памятники литературным персонажам, в том числе и животным: Чижику-пыжику на Фонтанке в Петербурге, псу Хатико в Токио, «коту-бегемоту» в Барселоне. Погуглите, узнайте сами. Что до города Дно, то мы за него рады. А то в последнее время, если что и звучит относительно Дна, так обязательно в негативе. Всякий залетный столичный журналист считает нужным банально отметиться, что вот он наконец-то и достиг «настоящего Дна». Черт возьми, как остроумно!

Или второй год подряд Дно почему-то занимает первое место в рейтинге самых матерящихся городов в интернете. Как это так происходит, совершенно непонятно. А жителям Дно обидно. «За что нас так? Уж никак у нас не хуже, чем где-нибудь в Пыталово. По крайней мере, не так страшно». Я, разумеется, шучу, и только советую дать бронзовому псу кличку. Надо обязательно придумать «взъерошенному» имя. Можно всем городом. При помощи голосования в интернете. Без имени нельзя. Как собаку назовешь, так она и заживет.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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