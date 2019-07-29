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К вопросу о рукопожатности

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Добрый день, в эфире - очередной выпуск «Диванной политики». Как всегда по понедельникам мы обсуждаем наиболее значимые события последней семидневки и то, как их оценивают наши диванные аналитики.

Тварь ли я дрожащая?

По обыкновению мы начинаем с федеральных новостей, которые, как горячие пирожки, «выпекает» сейчас столица. Речь идет о субботнем несанкционированном митинге, в ходе которого было задержано более тысячи трехсот человек – результат для новейшего времени заслуживающий самого пристального внимания. Первопричиной столкновения стали грядущие сентябрьские выборы в Мосгордуму, а именно - нежелание городской избирательной комиссии зарегистрировать кандидатов от оппозиции. До недавнего времени эта проблема считалась сугубо локальной, однако теперь она плавно выходит за границы московской кольцевой дороги. По крайней мере, в медийном плане: что говорить, если о митингах сообщили даже федеральные, подконтрольные власти, каналы?!

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Причем, происходит это абсолютно на ровном месте. Мы вот тут сидим на диване и думаем: имело смысл так упираться рогом, если речь шла о столичном парламенте, который, скажем прямо, в последнее время был настолько вял и малозначителен, что даже региональные собрания с точки зрения законотворчества могли составить ему серьезную конкуренцию. Появление в нем оппозиционных депутатов вряд ли изменило его полусонное прозябание, зато оживило бы работу коллег, освещающих его деятельность. Однако вместо того, чтобы решать возникшую политическую проблему методами сугубо политическими – это же азбука, власть довела ситуацию до прямого столкновения органов правопорядка с митингующими. Добавил огня и вовсе похабный инцидент, когда из здания Мосгоризбиркома вынесли прямо с диваном незарегистрированного кандидата Любовь Соболь на улицу. Этот случай окончательно убедил местные пикейные жилеты в том, что и в столицах у нас есть тайные сторонники. Однако шутки в сторону: демонстративное нежелание режима услышать оппозицию, искать компромисс плюс совершенно беззубая позиция г-жи Памфиловой, которой закон, как председателю Избиркома, давал личное право разрулить ситуацию, привела к субботним волнениям. Власть предержащие выказали себя строгими ревнителями порядка, объявив митинг вне закона. Хотя сами до этого они этот закон и попирали. Чего стоит их аргумент: не давите на нас. Оно, конечно, давить ни на кого не стоит, только сначала покажите такую строку в избирательном кодексе - и все будет в порядке. Увы, но наш диванный консилиум вангует, что это не конец истории и те, кто забыл уроки Болотной площади, рискуют снова и снова биться об одни и те же грабли.

Фото: газета «Ведомости»

Ввиду того, что до Москвы далеко, а пивной ларек - рядом, мы не будем расписывать, кто кого и как прихватывал, кого куда повезли и где сгрузили. По своему обыкновению, мы смотрим вглубь проблемы, поэтому неизменно ставим вопрос ребром: какую задачу ставили перед собой «верхи», препятствуя участию в выборах независимых кандидатов? Если была цель дискредитировать мэра Собянина, демократию, как процедуру, а также институт представительных органов, то они своего добились. Вряд ли в приличном обществе будут считаться рукопожатными персоны, которые отдавали глумливую команду вынести г-жу Соболь за двери городской избирательной комиссии. Оно, конечно, при Советах тоже альтернативы не было, но не было и автозаков вкупе с иллюзией демократического выбора. Если была задача показать, что «так будет с каждым, кто покусится…», иначе говоря потребует конституционные права, свободы, справедливую пенсионную реформу и прочие социальные нормы, которые действуют в пресловутой гей-Европе, то эту задачу устроители субботнего силового шоу тоже с блеском выполнили. И наконец, третье, на что следует обратить особое внимание. Не только Москва готовится к выборам, но и за пределами МКАДа есть муниципальные органы власти, которые нуждаются в ротации. Вокруг них порой бушуют не шуточные страсти, которые теперь-то явно поутихнут. Иначе как объяснить полное молчание тех же псковских оппозиционеров, которые пока в Москве винтили несогласных, предавались тихим провинциальным радостям. Они, по всей видимости, позабыли реплику одного из киногероев: когда пришли за соседом я промолчал, но когда пришли за мной, то сказать слово в мою защиту оказалось некому. Впрочем, в отличие от нашей тишайшей оппозиции, мы тут на диване просто так ведь не сидим, а генерируем идеи, главная из которых заключается в следующем: в каждом городе есть многофункциональный центр оказания госуслуг. Чтобы впредь не было сомнений в качестве подписей, возможных подставах и прочих нечистоплотных игрищах, пусть их там и собирают в поддержку кандидатов. Тогда и оппозиция, и правящая партия окажутся в равных условиях, ни у кого не будет сомнений в правильности заполнения бумаг. Если, конечно, о них идет речь…

«Заглядывая мне через плечо…»

В продолжение федеральной темы сообщим, что Государственная дума на прошлой неделе благополучно ушла на каникулы, но перед тем, как отправиться по совету Лаймы Вайкуле в Пальма-де-Майорку, парламентариям дали задания не каникулы. Речь идет о законопроекте, в котором предлагается обязательная идентификация пользователей электронной почты по номеру телефона. Как следует из пояснительной записки, его принятие «позволит существенно снизить число ложных террористических сообщений». При этом гражданам предлагается поверить на слово, что новый законопроект, разработанный небезызвестным сенатором Клишасом и Ко, станет последним гвоздем в крышку гроба терроризму. Как это будет работать? Сидит, значит, некий разбойник в своем логове и рассылает под покровом ночи с помощью электронной почты по адресам госучреждений и прочих благонамеренных организаций угрозы взорвать их к чертовой матери. Чтобы этого не допустить, авторы закона предлагают «привязать» электронный адрес к номеру телефона и остальным паспортным данным. Это позволит сотрудникам спецслужб легко установить домашний адрес террориста, чтобы задержать «до выяснения». Одна беда, что в реестре Роскомнадзора значатся только сервисы «Яндекс.Почта», «Почта Mail.Ru» и «Рамблер/почта», а как же Google и Yahoo? Неужели они останутся в стороне от всенародной борьбы с «чумой ХХI века»? Эксперты по этому поводу прямо заявляют, что закон избыточен, реально невыполним. К тому же - нарушает тайну переписки, грубо вторгаясь в частную жизнь россиян.

Помимо IT-гигантов, которые прописаны в Кремниевой долине, есть другие страны, где этих самых почтовых серверов как грязи. Тем более, что зарегистрироваться в какой-нибудь Андорре - пара кликов, и никакой Клишас не достанет.

Как считают наши диванные эксперты, предлагаемый законопроект противоречит и Конституции, но… когда Основной закон мешал «сидельцам» на Охотном ряду? Есть и еще одно обстоятельство, которое мешает поверить, что предлагаемая инициатива направлена на укрепление безопасности страны – она вообще не про это. Победу над терроризмом обеспечит реальная, а не фейковая борьба с бедностью, введение справедливой пенсионной системы, увеличение ассигнований на социальные программы, создание 25 млн ранее обещанных высокотехнологичных рабочих мест и т.д. Однако у г-на Клишаса и его окружения не об этом голова болит. Перед правящим классом стоит задача продолжить зачистку информационного пространства от всех несогласных и сомневающихся. Может кто-то, следуя ложно понятым принципам патриотизма, и сочтет этот закон справедливым, однако наши диванные сидельцы в качестве главного аргумента на этот счет отвечают цитатой от Владимира Высоцкого: «я не люблю, когда чужой читает письма, заглядывая мне через плечо…».

Чиновник с инициативой

Возвращаясь на грешную землю, нашу диванную общественность, которая продолжает окучивать нещедрую (особенно летом) псковскую информационную ниву, взбудоражили два события, казалось бы, близко друг другу не стоящие. Первое - это высказывание главы городской администрации Александра Братчикова о том, что площадь Ленина областного центра устарела, поэтому ее нужно реконструировать, превратив в зону отдыха псковичей.

И второе, которое имело место чуть раньше – утверждение Александра Голышева на пост исполняющего обязанности директора объединенного музея-заповедника – структуры федерального подчинения. Какая между ними связь вы скоро поймете, а пока напомним, что идея перекопать площадь Ленина не нова. Помнится, в 2009-м лохматом году только-только назначенный на пост главы области Андрей Турчак тоже объявил о необходимости масштабной перестройки «пятачка» перед местным университетом - даже архитектурный конкурс по этому случаю объявили. Скажем больше: подвели его итоги, назвали победителя и ему чуть ли не премию выплатили, но до реализации дело, слава Богу, не дошло - фонтаны в городе, где 360 дней в году сыплет мелкий дождик, вызвали у специалистов некое оцепенение, а потом в областной кубышке и деньги закончились. Также громко дебатировались идеи обустроить сквер, что на улице Конной, но дело тоже закончилось пшиком. Однако мы не будем переходить на личности, потому что ставим вопрос по своему обыкновению глобально — по нашему разумению, инициаторами подобного рода преобразований в городе должны выступать все-таки деятели культуры. Уловили связь? Давайте плясать вот от какой печки: Псков давно и, кажется, навсегда потерял статус города военно-промышленной славы. Все эти радиозаводы, АТСы и АДСы и прочие технологические объекты морально устарели и возрождению в прежнем формате не подлежат, а тут к месту подоспело решение ЮНЕСКО о признании сразу нескольких уникальных культовых строений города объектами мировой культуры.

Следуя законам линейной логики люди, отвечающие за развитие города, должны взять на заметку именно этот факт и, составляя стратегические планы, в первую очередь обращать внимание на развитие его туристической инфраструктуры. Чтобы не нам было удобно гулять по городу, а гостям!

Примеры такого отношения к делу имеются. Таким, собственно, был легендарный Семен Степанович Гейченко в своих Пушкинских горах, когда по своему хотению, но, исходя из музейной и туристической выгоды, формировал вокруг заповедника новое пространство. Сейчас считается хорошим тоном потешаться над придумками первого в отечественной культуре Героя Социалистического труда, но именно его стараниями и не зарастала в Михайловское народная тропа. При этом первый секретарь райкома партии уважаемая г-жа Васильева очень внимательно прислушивалась к советам профессионала. Поэтому все прекраснодушные позывы относительно создания для горожан новой зоны отдыха, нужно понимать так, чтобы новый облик площади Ленина не превратился в еще один променад, а стал или культурным объектом для гостей Пскова, или частью нового туристического маршрута. Если для этого потребуется перенос памятника Ленину в другой, менее многолюдный район (хоть на дальнее Завеличье), что даст городу десяток-другой рабочих мест в туристической сфере, то лично я буду только «за».

О величии духа далеких предков

К слову сказать, мы давно талдычим господам начальникам, если Псков – город-музей, то таких музеев должен быть не два-три, а десяток. Музей Покровской обороны (в центре – Покровская башня), музей русской фрески, вагон-музей краха Дома Романовых, музей Софьи Перовской, музей подлинного, а не мифического создателя водородной бомбы – Олега Лаврентьева, который еще в 48-м написал письмо Сталину, где была всего одна строчка: «Я знаю секрет водородной бомбы!». Кто бы мог подумать, но не трижды Герой Социалистического труда, лауреат Нобелевской премии академик Сахаров первым описал принцип действия водородной бомбы, где в качестве горючего использовался твердый дейтерид лития. Этим человеком стал наш земляк - пскович Олег Лаврентьев. Честное слово, он достоин, чтобы в его родном городе была не только мемориальная табличка, а настоящий музей его имени. Не говоря уже об увековечении самого знаменитого в дореволюционной России собирателя древностей Федора Плюшкина. Вспомнить его заставил совсем уже прискорбный случай, о котором рассказал на днях коллега – Алексей Овчинников.

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Поводом для выступления стала кража с могильного памятника легендарному земляку, что на Дмитриевском кладбище, литой чугунной ограды, которую чьи-то шкодливые руки срезали «под ноль» и снесли в скупку. По этому поводу социальные сети невероятно возбудились - и ведь есть причина, но возникает вполне резонный вопрос: почему памятник стоит на могиле, а не в том же самом Детском парке или в каком-то другом приличном статусу знаменитого горожанина месте. Всю свою жизнь он собирал древности, не корысти ради, а токмо прославить родной город, свою фамилию. После смерти нумизмата его коллекция по личному распоряжению Николая II была полностью (!) выкуплена у наследников за 100 тыс. рублей - сумма по тем временам колоссальная. При этом некоторые предметы из этого собрания пополнили Российский этнографический музей. Всего же плюшкинский фонд составляет полторы тысячи предметов, посвященных различным народам Российской империи. Часть коллекции в настоящее время находится в Эрмитаже и Русском музее. Отдельный Фонд Плюшкина (№ 502), который включает в себя рукописи, в том числе, альбомы стихотворений Пушкина, Бенедиктова, Лермонтова и др., хранится в «Пушкинском доме». На сегодняшний день известно местонахождение примерно 100 тысяч экспонатов, что составляет примерно 10% от всего плюшкинского собрания. Лишь очень немногие хранятся в Пскове, а поводом, чтобы вспомнить великого земляка, стал последний поистине прискорбный случай. Спрашивается: почему в Пскове уделом многих людей, положивших жизнь за «други своя», остается лишь могильная плита, которую в виду узкой кладбищенской специализации, никто не видит? И последнее, у Пскова есть город побратим в Белоруссии – Витебск. Каждому, кто туда приезжает, показывают музей Шагала, городской парк и эстраду, где ежегодно проходит «Славянский базар». Есть там и памятник самому высокому человеку в мире Федору Махнову, рост которого составлял 2.85. Убежден, что величие духа наших далеких предков псковичей достигает высот поистине заоблачных - хорошо бы их потомки сумели это оценить и воздать должное. На этом разрешите закончить. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом.