Блоги / Юрий Моисеенко

Шел Сашка по шоссе…

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы Юрия Моисеенко «Диванная политика». Передача, в которой автор высказывает свое мнение на актуальные темы, выходит по понедельникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Тотальный привет! «Армия трясогузки – снова в бою!» - что в переводе с кинематографического на доступный русский язык означает: в эфире очередной, 222-й выпуск социально-познавательной программы «Диванная политика», а у микрофона ее автор и ведущий журналист Юрий Моисеенко.

«Почем опиум для народа?»

Искренне надеемся, что за время нашего отсутствия вам, уважаемые радиослушатели, хуже не стало, поэтому мы начинаем. И, как всегда – с федерального кейса. Что такое две недели отпуска для неизбалованного россиянина? – песчинка в космосе, однако пока ваш покорный слуга пытался отключиться от свинцовых мерзостей жизни, сограждане нетвердой походкой упрямо продолжали двигаться по пути полного и окончательного построения развитого капитализма в отдельно взятой стране. Не все получается так гладко, как рисуется на бумаге, поэтому «кое-где у нас порой» встречаются отдельные недостатки, переходящие на личности. Например, третьего дни группа патриотично настроенных товарищей в погонах задержала гражданина Александра Габышева, который утверждает, что он профессиональный шаман и ему нужно в Москву, по делу, срочно к президенту. Пока он «шел лесом», его претензии к гаранту не сильно волновали власть предержащих. Однако, как только служитель экзотического культа вышел на большак, побывал в крупных городах Сибири (Чита, Улан-Удэ), к нему начали присоединяться сторонники.

Не знаю, эта ли причина стала поводом для беспокойства, а может на местах решили «не будить лиха», только третьего дни Сашку-шамана взяли под микитки.

Как уже установлено экспертизой, в его действиях «содержится публичный призыв к насильственным действиям», что в случае доказательства вины грозит сроком до четырех лет лишения свободы. Оно, может, и так, только многие наши диванные эксперты сомневаются, что этот служитель культа из глубинки на самом деле может повлиять на ситуацию в стране. Если он, конечно, не самозванец, потому как камлать можно, не выходя из чума – было бы желание. Но, видимо, последнего как раз и не хватает, зато есть серьезные поползновения сделать себе пиар, что в общем уже неплохо по нашим скудным временам. Однако свято место пусто не бывает: как стало уже известно, вместо г-на Габышева в сторону Москвы направился еще один яркий представитель шаманизма. Вне всяких сомнений его путешествие сделает федеральную повестку, если не интересной, то в высшей степени экзотической.

Полный абзац

В этом же контексте мы рассматриваем и «дело актера Павла Устинова», за которого всю прошлую неделю переживали лучшие умы Отечества. Суть дела такова: стоял себе парень возле метро, читал что-то в телефоне – никого не трогал, а тут ка-а-к «налетели ветры злые да с восточной стороны». Ка-а-к «сорвали «черну шапку с его буйной головы», после чего судья с многозначительной фамилией Криворучко припаял г-ну Устинову 3,5 года безусловного пребывания в местах не столь отдаленных.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Наверху думали, что сойдет, и общество эту оплеуху проглотит, даже не поморщившись, однако все вышло с точностью до наоборот - народ припух по полной программе. Нет, когда народные артисты и прочие поп-звезды называют всё произошедшее безобразием – это одно. По характеру их вздорных профессий им нужно каждый день напоминать гражданам о своем существовании, потому как эта самая публичность их по сути дела кормит.

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Но в данном случае реально очумел рядовой обыватель, который, хоть и не имеет счетов в оффшорной зоне, не владеет «газетами, яхтами и пароходами», но при этом числит себя 100-процентным патриотом. Что же получается, граждане-крестьяне? – задался он вопросом, поскрипывая извилинами, - пошел в булочную, остановился, чтобы освежить в памяти пару актуальных лозунгов, а тут тебя, еще свеженького, с криком «Вали оппозиционера!», хватают и тащат в кутузку. Не успел обжиться на нарах, считая всё недоразумением, а тебе уже на следующий день выписывают билет в один конец за казенный счет. Если учесть, что таких, стоящих на обочине, насчитывается больше ста миллионов, исключая детей и пенсионеров, и когда эта масса начинает нервничать, задавая неудобные для власти вопросы, то тут уже у самого пробитого на голову «тяпкина-ляпкина» включается инстинкт самосохранения: переборщил! Не удивительно, что вскоре артиста перевели под подписку о невыезде, а там, глядишь, и дело могут закрыть.

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По случаю удачного разрешения от проблемного бремени общество вздохнуло с облегчением – пронесло. Но не тут-то было, потому что остались фигуранты т.н. «московского дела». С ними-то что будет? При этом в благословенном Пскове уже предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) автору и ведущей программы «Минутка просветления» г-же Прокопьевой. Напомню, что поводом для такого решения стал выпуск ее авторской программы в ноябре 2018-го. В нем журналистка рассуждала на тему событий в Архангельске, где молодой человек 17 лет от роду привел в действие взрывное устройство. Финал этой истории оказался, увы, трагическим: юноша скончался на месте, три человека получили ранения. «Размышлизмы» Прокопьевой неожиданно для многих и стали поводом для появления на свет уголовного дела. У нее прошел обыск, молодую женщину допрашивали, заблокировали счета и внесли в список экстремистов и террористов. В пятницу с обвиняемой взяты подписки о невыезде и неразглашении информации. На этой неделе защита должна получить материалы дела для ознакомления.

Раз и в дамки!

На этой неделе наше диванное политбюро с нетерпением ждет и очередную сессию городской Думы. Не исключено, что помимо хозяйственных вопросов, там будет решаться «проблема проблем» областного центра: кто станет его главой — по крайней мере, о возможности проведения голосования уже в эту пятницу сейчас много рассуждают в интернете. Судя по многозначительным намекам, большинство патентованных телеграмм-наблюдателей прочат на это место свежеиспеченного депутата, главного врача городской поликлиники госпожу Неваленную.

Основания? Их несколько. Начнем с того, что Дом Советов на недавних выборах уделял кампании этого «человека в белом халате» повышенное внимание — куда большее, чем другим кандидатам от партии власти. Не говоря уже о внешних, не для всех очевидных проявлениях заинтересованности - типа, как на нее кто посмотрел, на какое мероприятие в администрации области позвали и т.п. Имея в виду всё эти многозначительные намёки, некоторые «премудрые пескари» и прочат Галине Неваленной победу в борьбе за кресло главы города, если - повторимся - этот вопрос будет поставлен на голосование. Между тем большинство наших диванных аналитиков выказывают скепсис в отношении того, что областное руководство положило глаз на доктора. Да и по поводу того, что ее деятельность будет успешной на этом посту, тоже есть сомнения. Впрочем, пойдем по порядку. Ну, во-первых, нигде публично представители региональной власти не говорили, что будут двигать именно ее – стенограммы на этот счет нет, а на «нет» и Верховного суда нет.

Также неясен источник, который первым озвучил эту версию. Мы даже не исключаем, что это мог быть человек, который мечтает стать главным врачом и делает сейчас всё для того, что нынешний - перешел на другую работу.

Псков - город маленький, на слухи падкий, кто-то мог неосторожно высказать на своей персональной кухне догадку, как она пошла в массы под лейблом «официальная версия». Есть и еще один важный фактор, который нельзя сбрасывать со счетов – со всей прямотой следует признать, что нынешняя городская Дума не имеет единого центра принятия решений, вокруг которого концентрировалось бы большинство депутатов. Там каждый сам по себе (есть у меня такое подозрение) и каждый зачастую решает свои лично-профессиональные задачи. Директора школ лоббируют интересы своих учебных заведений, бизнесмены – свои и т.д. Поэтому когда Псковская Лента Новостей провела своеобразные праймериз возможных кандидатов (проще говоря, организовала опрос депутатов), то нарисовались еще несколько персон, которые могут составить конкуренцию назначенной молвой фаворитке, а также и.о. главы города г-же Полонской - про ее амбиции тоже не следует забывать. Тут и заместитель главы города Сергей Гаврилов, и главный думский «финансист» Григорий Турчин, представитель справедливороссов Юлия Пожидаева. Такой неожиданный расклад говорит только об одном: если вопрос об избрании главы города все-таки будет поставлен на голосование, то его результаты могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Недаром «свежий кавалер» г-н Пермяков, который теперь будет работать в городском парламенте вместо «яблочника» Артура Гайдука, переходящего в областное Собрание, не без сарказма объявил на своей страничке в одной из социальных сетей, что намеревается купить цветную ручку, чтобы удобнее было голосовать. Публика шутку уже оценила, ожидая дальнейшее развитие событий.

О методах «лечения» уличного геморроя

«Раз пошла такая пьянка…», то хочется отметить и еще одну черту городского собрания депутатов - это нежелание брать ответственность на себя по вопросам по-настоящему принципиальным. Может быть, наше диванное сообщество и заблуждается в категоричности своего вывода, но у нас есть возможность его проверить. Причем, именно на предстоящей сессии. Начну издалека… Наступила осень и, согласно доброй традиции, стартовала активная фаза ремонта дорог. Уже перекрыли Фабрициуса, собираются повесить «кирпичи» на Леона Поземского. Не знаю, как во втором случае, но в первом - жертвой дорожников должны стать 340 деревьев, которые собираются вырубить, расширив, таким образом, магистраль с учетом велодорожек и создания многополосного движения. Делается это под благовидным предлогом: чтобы не было пробок.

Образно выражаясь, лечить уличный «геморрой» у нас собираются не тем, чтобы привести в порядок «пищеварительную систему», а - извините за прямоту - расширяя «задний проход».

Что тоже довольно странно, потому что эта улица никогда не страдала от транспортных коллапсов. В этой связи неловко слышать о необходимости вырубить практически все липы, посаженные вдоль улицы еще в начале 60-х годов, когда этот микрорайон только-только формировался. При этом, что удивительно, но проектно-сметной документации пока так-таки и нету. Как нет и планов компенсировать вырубку в другом месте. Также хотелось бы посмотреть эскизы, планы, как все будет выглядеть и наконец – узнать, кто является бенефициаром «стройки века». При таком раскладке, считает наше диванное большинство, этот вопрос нельзя считать до конца проработанным, поэтому его следует выносить на сессию, чтобы парламентарии высказали свое авторитетное мнение: мы будем и дальше уродовать город, вырубая при каждом удобном и неудобном случае зеленые насаждения, или есть другие способы лечения чиновной дендрофобии? И это тем более необходимо, потому что депутат по 1-у округу г-н Турчин по нашим сведениям наотрез отказывается подписывать разрешительные документы на вырубку. Иными словами, имеет место правовая коллизия, которая, впрочем, регулируется уставом областного центра, а именно: если народный избранник не намерен согласовывать строительство в своем округе, то этот вопрос в обязательном порядке должен рассматриваться на сессии. Не знаем, наступит ли в городской Думе момент истины, но как бы ни проголосовали парламентарии, городской общественности сразу станет ясно: на чьей они стороне. Подождем их окончательного решения, тем более, что до самой сессии осталось-то всего ничего - каких-то три дня. Короче, ждем-с…

На этом мы сегодня ставим точку. Пытался понять суть вещей, ваш диванный политик, журналист Юрий Моисеенко. Сохраняйте оптимизм, но если вы по-прежнему удручены неправдами бытия, то аптека за углом. Всем пока…