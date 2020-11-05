Экономика

В России за неделю подорожали огурцы, помидоры и сахар

Потребительские цены в России с 27 октября по 2 ноября повысились на 0,1%, как и в предыдущие четыре недели подряд. В целом с начала года инфляция удержалась на отметке 3,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

В 2019-м потребительские цены выросли за ноябрь на 0,3%, а с начала года — поднялись на 2,7%, пишет «Росбалт».

По оценкам Росстата, среди продуктов питания за отчетный период больше всего подорожали огурцы — на 8,5%. Кроме того, заметно выросли цены на помидоры — на 4,8%, сахар-песок — на 2,9%, подсолнечное масло — на 1,8%, куриные яйца — на 1,5%.

Также отмечается, что цены на бензин не изменились, на дизельное топливо — увеличились на 0,2%.