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Экономика

В России годовая инфляция составила 6,74%

08.09.2021 21:38|ПсковКомментариев: 0

Годовая инфляция в России на 6 сентября составила 6,74%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор «О текущей ценовой ситуации», который подготовило Минэкономразвития.

«За неделю с 31 августа по 6 сентября инфляция замедлилась до 0,07% (0,09% неделей ранее). В годовом выражении инфляция составила 6,74% в годовом выражении по состоянию на 6 сентября», - отмечается в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на 2021 год может быть повышен до более 5% с нынешнего прогноза в 4,3%.

По данным Росстата, инфляция в России за период с 31 августа по 6 сентября 2021 года составила 0,07%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция в 0,09%.

Анализируя ценовую ситуацию текущей недели, вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Диана Каплинская пришла к выводам, что пик инфляции может прийтись на август - начало сентября. Таким образом, к концу года инфляция может опуститься ниже 6% в годовом выражении, считает она. «Важно отметить, что предпринятые правительством России меры по стабилизации цен на некоторые виды продовольственных товаров позволили во многом компенсировать негативный эффект от сохраняющегося ценового давления со стороны роста мировых цен, например на пшеницу, сахар, подсолнечник», - добавила Каплинская.

Она также обратила внимание на стабилизацию ситуации с ценами на бензин. Среди факторов, способствовавших положительной динамике, Каплинская назвала достижение кабмином договоренностей о содействии со стороны нефтяных компаний для стабилизации оптового рынка топлива и правительственное поручение министерству энергетики скорректировать график плановых ремонтных работ на НПЗ. «В результате этих мер ситуация на оптовом рынке топлива стабилизировалась и биржевые цены на бензин перешли к снижению. Кроме того, с 1 сентября "Роснефть" (один из крупнейших игроков розничного рынка) снизила цены примерно на 40 копеек за литр бензина. Причины снижения компания не называла, однако это тоже могло быть частью договоренностей по стабилизации внутреннего рынка топлива», - резюмировала вице-президент ЦСР.

Кроме того, Каплинская отметила, что социальные выплаты на школьников в августе могли стать одним из факторов дальнейшего ускорения непродовольственной инфляции.

Теги: #инфляция #экономика #Рост цен
Источник: Псковская Лента Новостей
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