Экономика

Кинотеатрам в Псковской области установили пониженную налоговую ставку

Некоторым налогоплательщикам, пострадавшим в связи с ограничениями из-за коронавируса в Псковской области, установили пониженную налоговую ставку. Соответствующие изменения в региональное законодательство одобрили депутаты областного Собрания на сессии 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с ограничениями при объявлении нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 года, на 2021 год установлена пониженная ставка налога, взимаемого при применении упрощенной системы налогообложения, для налогоплательщиков в следующих сферах: деятельность в области демонстрации кинофильмов, по организации конференций и выставок, предоставлению услуг по дневному уходу за детьми, дополнительному образованию детей и взрослых.

Налоговые ставки предлагается снизить на 2021 год по объектам налогообложения «доходы» с 6 до 5,7%, «доходы за вычетом расходов» – с 15 до 13,7%, «доходы за вычетом расходов» – с 15 до 10%.

Кроме того, отменена пониженная ставка и установлена обычная (в размере 15%) в отношении коммерческих медицинских организаций.

В целях сокращения неформальной занятости, вывода из теневого рынка граждан по предложению УФНС России по Псковской области, поправки устанавливают для применения «налоговых каникул» по упрощенной и патентной систем налогообложения обязательное условие о средней численности работников налогоплательщика. Так, численность должна составлять не менее 3 работников. Если условие не будет соблюдаться, налогоплательщик будет платить по обычной ставке.

Депутаты единогласно одобрили поправки в законы «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» и статью 2.1 закона Псковской области «О патентной системе налогообложения» в двух чтениях.