Экономика

Инвестпотенциал Псковской области представил Андрей Михеев на встрече с послом Латвии

Онлайн-встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем состоялась сегодня, 8 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: Фонд инвестиционного развития Псковской области

На мероприятии руководитель органа исполнительной власти региона представил инвестиционный потенциал Псковской области. Стороны также обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества.

Сейчас на территории Псковской области располагается более 130 предприятий с латвийским капиталом. Республика занимает третью строчку в рейтинге основных рынков региона. В свою очередь, Псковская область — на 21-м месте в списке регионов России по объему экспорта в Латвию. Доля экспортных поставок субъектов предпринимательской деятельности Псковской области в Латвию составила 41,6% от общего товарооборота, что составляет 26,4 миллиона долларов США.

Кроме того, особая экономическая зона производственного типа «Моглино» для производителей Латвии предлагает беспроцентные ввозные и вывозные таможенные пошлины.

В администрации добавили, что регионы продолжают продуктивное взаимодействие и в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия» 2014–2020 годов. Сейчас реализовали восемь проектов на общую сумму более 1,5 миллиона евро. Еще 12 проектов стоимостью более 8,2 миллиона евро находятся в процессе реализации. Направления совместной работы - проекты по поддержке малого предпринимательства, транспорта, логистики, экологии, культуры, туризма и сохранения наследия.

Помимо этого, Псковская область входит в географию сотрудничества международной программы «Регион Балтийского моря», где также имеет возможность развивать приоритетные направления взаимодействия с латвийскими коллегами.

Мероприятие организовали посольство Латвии в РФ и общероссийская общественная организация «Деловая Россия».