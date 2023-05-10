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Экономика

Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров

12.05.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Использование упрощенной системы налогообложения (УСН) вызвало проблемы у блогеров, которые дробили бизнес, чтобы снизить налоговую нагрузку, но в результате сильно недоплачивали, рассказала эксперт онлайн-бухгалтерии для предпринимателей «Контур.Эльба» Мария Луценко.

«Суть последних налогово-блогерских разбирательств состояла в том, что блогеры дробили бизнес с целью остаться на упрощённой системе налогообложения и сильно недоплачивали налоги. Упрощённая система налогообложения и правда очень выгодный и простой способ легализовать свои доходы. Во-первых, на ней небольшая налоговая нагрузка: 6% с доходов или 15% с доходов за вычетом расходов. Во-вторых, простой налоговой учёт», - приводит ее слова РИА Новости.

При этом эксперт отмечает, что ООО или ИП могут работать на УСН до того момента, пока их доходы не превысят 188,5 миллиона в год. После этого компании нужно перейти на повышенные налоговые ставки: 8% с доходов или 20% с доходов за вычетом расходов, причем в этом случае лимит для годовых доходов - 251 миллион рублей. По достижении этого предела компания должна перейти на основную систему налогообложения (ОСНО) и платить НДС, который в 2023 году составляет 20%.

Право на упрощенную систему налогообложения предприниматель утрачивает с начала того квартала, в котором превышены лимиты, а не с начала года. «Плохая новость в том, что если увести часть своих доходов на ИП мужа или родственника, сохранив выгодную ставку по УСН - это не просто оптимизация налогов, а схема ухода от налогов с участием аффилированных лиц, читайте, преступление», - предупредила она.

Кроме НДС, на основной системе ИП платят 13% НДФЛ, а ООО - 20% налога на прибыль. Компании не могут выводить деньги на личный счет, только через зарплату и дивиденды, с которых, в свою очередь, нужно платить 13% НДФЛ и около 30% взносов, отмечает Луценко.

«Помимо высокой налоговой нагрузки, ОСНО отмечается не самым простым учётом: больше отчётности, больше внимания первичным документам и сверкам, а значит, больше затрат на бухгалтера. Если на УСН можно легко справиться самостоятельно при помощи сервиса онлайн-бухгалтерии, то вести учёт на ОСНО самостоятельно мы крайне не рекомендуем»,  - добавила эксперт.

Теги: #налоги #блогер
Источник: Псковская Лента Новостей
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