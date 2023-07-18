Экономика

Минфин планирует увеличивать объем госдолга

Минфин будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах, установленных 20% ВВП, заявила замминистра Ирина Окладникова.

«В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной Палаты - ред.) озвучила, 22,8 триллиона рублей - это 14,9% ВВП (по итогу 2022 года - ред.). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем - ред.) и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть», - сказала она в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, ее слова приводит РИА Новости.

Окладникова добавила, что средства нужны для поддержки экономики. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах», - пояснила она.

«У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили - это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть», - сказала замминистра.