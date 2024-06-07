Экономика

Сливочное масло в России подорожало на 8%

Цены на молочную продукцию в России в первом квартале текущего года стабильны, заметно подорожало только сливочное масло - на 8% в сравнении с четвертым кварталом 2023 года, заявил на ПМЭФ председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) - оператора системы маркировки «Честный знак» - Михаил Дубин.

«Если судить по первом кварталу этого года, то цены в сравнении с показателями за четвертый квартал 2023 года оставались стабильными - колебания в пределах 1-5%. Подорожало только сливочное масло - на 8%», - заявил он.

Дубин отметил, что за этот период в легкой промышленности наблюдалось снижение цен на все виды одежды - оно составило от 1% до 26%. Исключением стали ветровки и плащи, что связано с сезонностью, пишет РИА Новости.

«В обуви наблюдается аналогичная ситуация», - заключил глава ЦРПТ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 5 по 8 июня.