Экономика

Минфин отчитался о дефиците бюджета России за полгода

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне текущего года, по предварительной оценке, составил 929 миллиарда рублей, или 0,5% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 68,5% - до 5,698 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 26,6%, до 11,395 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте Минфина России.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе-июне 2024 года составил 17 093 млрд рублей, что на 38,0% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+27% г/г), так и бюджетной системы в целом (+24% г/г) наблюдается устойчивая положительная динамика», - говорится в сообщении.

«По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2024 года составил 18 022 млрд рублей, что выше уровня предыдущего года на 22,3% г/г. В целом, в 2024 году объем расходов федерального бюджета формируется исходя из предельного размера бюджетных ассигнований, утвержденных в законе о бюджете, и размера дополнительных ненефтегазовых доходов (в соответствии с нормами "бюджетного правила"). Соответствующее увеличение объема расходов предусмотрено в поправках к федеральному закону о бюджете», - отмечает Минфин.

Таким образом, следует, что по итогам января-июня 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 929 миллиарда рублей, пишет РИА Новости. Как отмечает Минфин, это на 1,421 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года, тогда дефицит бюджета составлял 1,4% ВВП.

«Нефтегазовые доходы составили 5 698 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (+68,5% г/г), преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. Поступление нефтегазовых доходов при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития в последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем», - говорится в сообщении.

Как уточняет Минфин, накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов.

«При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году», - отметили в Минфине.

«Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 11 395 млрд рублей и увеличились на 26,6% г/г по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-июня выросли на 17,6%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов», - добавляется в сообщении.

Динамика поступления доходов и финансирования расходов в январе-июне 2024 года свидетельствует об исполнении федерального бюджета в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, заключили в Минфине.