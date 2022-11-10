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Начался ремонт стропильной системы колокольни Троицкого собора в Пскове

Начался ремонт и замена разрушенных элементов стропильной системы кровельного покрытия колокольни Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Оценить масштаб предстоящих работ специалисты смогли при демонтаже кровли восьмерика верхнего яруса. Также было обнаружено, что часть стропильного основания балок разрушена.

В плохом состоянии также кладка кирпичной стены, к которой подведены балки.

Начата вычинка разрушенных элементов с последующим протезированием деревянных конструкций, заменой кирпича и укреплением стены, на которую опирается кровля восьмерика.