Церковь / Новости епархии

Протезирование стропильной системы колокольни Троицкого собора завершат в январе 2023 года

Протезирование разрушенных частей стропильной и подстропильной систем на колокольне Троицкого собора Псковского кремля завершат в январе 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение»

«В этом году и в январе 2023 года будет завершена замена всех балок стропильной системы. Особую сложность представляет подъем строительных элементов усиленной конструкции на высоту колокольни. По мере открывающегося во время работ доступа к отдельным узлам конструкции, были проведены дообследования. Обнаружено, что балки были уложены без использования гидроизоляционного материала, на кирпич. В этих местах зафиксировано особенно сильное разрушение древесины», – отметили реставраторы.

Они демонтировали проводку, которая была проведена без специальных крепежей и изоляции, находилась в пожароопасном состоянии.

Сейчас вырабатываются проектные решения по замене перекрытий, состояние которых приближается к аварийному.

Фото: Состояние древесины стропильной системы до начала работ

Реставраторы обнаружили надпись «1892 год»» во время обследования стропильной системы. Рядом, предположительно, имя одного из строителей кровли. Достоверность датировки предстоит установить специалистам.

Все деревянные элементы конструкции, которые устанавливают в настоящее время на колокольне Троицкого собора Псковского Кремля, будут обработаны био- и огнезащитными составами.

Специалисты отметили особую сложность подъема строительных элементов усиленной конструкции на высоту колокольни.