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В комитете по тарифам объяснили, почему в состав оплаты услуги за вывоз мусора включен НДС

Население Псковской области интересуется, насколько законно применение налога на добавленную стоимость при оплате услуги за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, ведь до 1 января она оплачивалась без НДС. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такой вопрос был поднят сегодня, 21 марта, на совещании коллегии комитета по тарифам по пересмотру ранее принятых тарифов на захоронение ТКО в регионе.

«Это все законно, - заверила эксперт регионального комитета по тарифам и энергетике Ирина Голованова. - Теперь регоператор по обращению с ТКО находится на общей системе налогообложения, поэтому мы должны применять к его тарифу ставку платы НДС в 20%. В прошлом году у нас регоператор не работал, у населения был заключен договор с оператором, который работал на упрощенной системе налогообложения».

Руководитель ООО «Экопром» Сергей Пайст в свою очередь пояснил, что объемы выручки у регоператора по обращению с ТКО больше, чем у маленьких операторов, поэтому если последние могли воспользоваться упрощенной системой налогообложения, то региональный оператор по объемам выручки уже не может уложиться в минимумы, которые необходимы для перехода на «упрощенку».

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Напомним, сейчас в Госдуме рассматривается инициатива правительства по освобождению регоператоров по обращению с ТКО от оплаты НДС.