ЖКХ

Сергея Степашина волнует качество капремонта в Псковской области

Качество капремонта жилого фонда призвал повысить в Псковской области председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое предложение он озвучил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

По опыту ряда других регионов его волнует качество ремонта. «Подмажут, подштукатурят и считают, что сделали капремонт», - констатировал Сергей Степашин. Второй важный момент, на который он обратил внимание участников совещания, - остатки на счетах регионального оператора - Фонда капремонта. «Если люди собрали деньги, они должны четко знать, когда будет ремонт. И также важно, чтобы деньги не пропали из банков. Не затягивайте, мы готовы идти навстречу. Но должны быть четко просчитанные объекты с паспортами и четким пониманием, какие средства будут освоены», - заключил он.