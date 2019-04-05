ЖКХ

Сергей Степашин: Сегодня нет ограничений для запуска программ переселения из аварийного жилья в регионах

Сегодня нет ограничений для запуска программ переселения из аварийного жилья в регионах. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на рабочем совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области председатель наблюдательного совета госкорпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Он напомнил о ранее озвученном решении президента перенацелить все вопросы переселения на уровень регионов. «Год мы потратили на принятие соответствующего решения главы государства. Приняты поправки в закон, вышли два постановления правительства о выделении средств, и сегодня нет ограничения для запуска программы во всех регионах», - отметил Степашин.

Псковская область, по его словам, финансирование не получила. «Но мы проговорим, что надо сделать в этой сфере», - заверил Сергей Степашин.

В понедельник, по его словам, уже начнется финансирование регионов, которые предоставили такие программы. «Понимаю, сложно, что область осталась без профильного вице-губернатора», - добавил Степашин. Также он отметил роль общественного контроля за реализацией программ переселения из аварийного жилья.