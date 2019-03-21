ЖКХ

4144 человека расселено из аварийного жилья в Псковской области за пять лет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин проводят совещание по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в работе совещания участвуют председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, а также представители Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В ходе разговора планируется обсудить вопросам переселения граждан Псковской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2017 года; функционирования региональной системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и модернизации коммунальной инфраструктуры региона.

«Процесс переселения граждан из аварийного жилья трудоемкий, но исключительно важный для нашего региона. Об этом свидетельствуют социологические исследования. Но мы провели серьезную работу, в том числе кадровую, - сообщил Михаил Ведерников. - К сожалению, не самая приятная ситуация была с экс-вице губернатором, который курировал эту сферу». По его словам, перезагружен профильный комитет. «В течение последних месяцев мы сделали большой рывок. За 5 лет расселено 4144 человека из 273 аварийных помещений. Осталось расселить немногим более ста человек», - пояснил губернатор.

Также Михаил Ведерников поблагодарил Фонд реформирования ЖКХ в лице Сергея Степашина за содействие в решении проблемных профильных вопросов.