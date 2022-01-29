ЖКХ

Россиянам хотят упростить доступ к решениям о капремонте

Гражданам планируют упростить доступ к решениям о капремонте, например, о его стоимости, перечне и очередности проведения работ. Для этого предлагается сократить необходимый кворум голосов на собраниях собственников квартир в доме с 2/3 до 1/2, пишет газета «Известия».

Соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 44 Жилищного кодекса РФ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию 2022-го, сообщила зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

В реальности собрать 2/3 собственников, чтобы принять решения о капремонте, практически невозможно, пояснила депутат. Если плата за капремонт сдается в «общий котел» (счет регоператора, около 84% всех домов в РФ), и жильцы не смогли провести собрание, через полгода органы местного самоуправления принимают решения за них, сказала Светлана Разворотнева. Фактически всю плановую документацию для утверждения готовят регоператоры капремонта, отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Нередко в таких случаях ремонтируют в первую очередь не то, что в приоритете у жильцов, заметила Светлана Разворотнева. Если деньги собираются на спецсчет дома, а это около 16% всего жилищного фонда страны, то без решения собрания ремонт вообще не проводится, сроки затягиваются, цены на стройматериалы тем временем растут, отметила парламентарий.