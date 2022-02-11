ЖКХ

Дети выполнили работу «управляйки» и посыпали песком площадку на Запсковье

Дети посыпали песком площадку на Запсковье, выполнив работу управляющей компании. Об этом сообщила жительница микрорайона на сайте губернатора Псковской области.

Фото: жительница Пскова, сайт губернатор60.рф

«Для УО Запсковье зима в этом году видимо не повод для работы. Дворы не чистятся, а песок местами в дефиците. И даже если они его и находят, то посыпается только тротуар. На детскую площадку сил уже не хватает - жители ее перелетят или просто не будут в выходной день эксплуатировать. Но дети есть дети! Они хотят гулять и играть, даже если там голый лед. И поэтому они сами заботятся о безопасности. Не только своей, но и других жителей района», - написала жительница района и поблагодарила родителей за воспитание таких детей.

«Позор управляющей компании, которая не делает свою работу даже за деньги!» - заключила псковичка.