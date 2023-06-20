ЖКХ

В Псковской области построено около 270 км распределительных сетей для догазификации

Заседание регионального штаба по газификации Псковской области состоялось 20 июня. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора региона Игорь Шатурный, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром газификация» Александр Затонских, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Олег Басников выступил с отчетом о ходе реализации догазификации в Псковской области. К настоящему времени в работу принято 15 879 заявок на догазификацию, из них 11 504 выполнены – построены газовые сети до границ земельных участков.

В мае строительно-монтажные работы шли с опережением графика - построено 48 км распределительных сетей. За 2 недели июня завершено строительство 23 км газопроводов. Всего с начала реализации мероприятий по догазификации в Псковской области построено около 270 км новых газопроводов.

«Учитывая климатические особенности нашего региона, сейчас наиболее благоприятный период для строительства. Поэтому мы намерены в ближайшие месяцы выполнить основной объем запланированных работ по догазификации», - отметил Олег Басников.