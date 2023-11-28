Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
CULT твоей красоты
Теплый дом ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
«Зенча-Псков» кто там?
бизнес-ланчи вкусные обеды
Досуг псковского школьника
Магазин для фермерского хозяйства
Господин Рейтингомер
вопросы о муниципальной реформе
ЛОНГРИД проверить здоровье
День открытых дверей «Академия слуха»
«Истфакт» Сокровища Острова
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
трудоустройство инвалидов
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё ЖКХ 28.11.2023 08:400 Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове 28.11.2023 15:370 Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье 28.11.2023 14:110 Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром 28.11.2023 10:550 «Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове 28.11.2023 08:400 Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове 27.11.2023 16:330 «Беседка»: Об итогах ремонтного сезона «Псковских тепловых сетей». ВИДЕО
 
 
 
Самое популярное 23.11.2023 10:063 Патогенные бактерии обнаружило Роскачество в пельменях 24.11.2023 11:098 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 21.11.2023 10:580 Труп священника нашли в колодце в Печорском районе 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром

28.11.2023 14:11|ПсковКомментариев: 0

Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации"» вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно данным изменениям, договоры о техническом обслуживании (ТО) должны быть заключены/перезаключены только с газораспределительной организацией, транспортирующей газ до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпрома».

Договоры на ТО внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года. Договоры на ТО внутридомового газового оборудования в жилом доме по истечении срока действия не подлежат пролонгации и также должны быть перезаключены.

АО «Газпром газораспределение Псков» предлагает заключить новый договор на условиях публичной оферты, направив в адрес компании подписанное заявление о присоединении к публичной оферте или осуществив авансовый платеж в соответствии с квитанцией.

«Внимание! В декабрьской квитанции за газ для абонентов, проживающих в многоквартирных домах, где транспортировку газа осуществляет АО "Газпром газораспределение Псков" и не перезаключивших договоры после 1 сентября 2023 года, появится строка "Оферта о ТО ВКГО в МКД", в которой будут дополнительные начисления в размере 1 рубля. Оплата данной суммы будет означать согласие абонента принять условия публичного договора», – отметили в «Газпроме».

С условиями публичного договора, а также правилами по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, можно ознакомиться на сайте АО «Газпром газораспределение Псков».

Обращаем внимание, что 1 рубль оплачивается авансом и будет зачтен в качестве оплаты за будущее техобслуживание в 2024 году.

Таким образом, заключение публичного договора путем оплаты 1 рубля даст дополнительное время после 1 января 2024 года на заключение договора в письменном виде.

Теги: #Газпром межрегионгаз Псков #газпром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 74 человека
28.11.2023, 15:470 Не стагнация, а стабильность: как обстоят дела с экономикой в Псковской области 28.11.2023, 15:370 Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье 28.11.2023, 15:210 Анастасия Повторейко о ситуации с внебольничными пневмониями в этом сезоне 28.11.2023, 15:060 Жизнь с протянутой рукой
28.11.2023, 14:462 Симптомы внебольничной пневмонии перечислила псковский эпидемиолог 28.11.2023, 14:340 Почти пять тонн прекурсоров и порядка 150 килограммов мефедрона изъяли в Псковской области 28.11.2023, 14:250 Российские туристы начали получать визы на Шри-Ланку бесплатно 28.11.2023, 14:110 Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром
28.11.2023, 13:561 Ночные морозы до -15 градусов прогнозируют в Псковской области на этой неделе 28.11.2023, 13:460 Почти 60% обращений по заболеваниям приходится на детей до 14 лет – псковский эпидемиолог 28.11.2023, 13:300 МегаФон запускает продажи аксессуаров под собственным брендом Stellarway 28.11.2023, 13:190 В России появится звание «Заслуженный работник туризма»
28.11.2023, 13:080 Желания сносить обелиск Славы авторства эстонского скульптора в Великих Луках ни у кого нет - Дмитрий Белюков 28.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает? 28.11.2023, 13:000 Высота снежного покрова в большинстве районов Псковской области превышает норму в 3-4 раза - синоптик 28.11.2023, 12:450 Фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест» пройдет в Псковском театре драмы в декабре
28.11.2023, 12:450 В Роспотребнадзоре рассказали о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ 28.11.2023, 12:430 Поправки в Трудовой кодекс заставят работодателей отдать долги по зарплате 28.11.2023, 12:390 Дмитрий Белюков: Оборона Великих Лук стала значительным вкладом в срыв операции «Барбаросса» 28.11.2023, 12:360 ЛДПР проведет предвыборный съезд 19 декабря
28.11.2023, 12:260 Суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве великолучанки, труп которой утопили в пруду 28.11.2023, 12:150 Более 300 млн рублей получит Псковская область для развития объектов агропромышленного комплекса 28.11.2023, 12:090 Предвыборный съезд КПРФ состоится 23 декабря 28.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли» о «Малом Сталинграде»
28.11.2023, 12:020 Минстрой заявил о возможном переформатировании программ капремонта 28.11.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 28 ноября 28.11.2023, 11:501 В России предложили создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД 28.11.2023, 11:440 «Кузница»: Внебольничная пневмония наступает?
28.11.2023, 11:310 Пскович предстанет перед судом за повреждение чужого имущества у торгового центра 28.11.2023, 11:150 В Невельском районе горели два жилых дома 28.11.2023, 11:050 Более 65 тысяч жителей Псковской области получают ежемесячные денежные выплаты 28.11.2023, 10:550 «Горводоканал» анонсировал ежегодную акцию по списанию пени должникам в Пскове
28.11.2023, 10:420 «Летопись воинской славы Псковской земли»: «Малый Сталинград» 28.11.2023, 10:300 Вылет самолета из Москвы в Псков задерживают на 2,5 часа 28.11.2023, 10:160 В Петербурге предложили временно перевести работников на удаленку из-за плохой погоды 28.11.2023, 10:010 Два пожара тушили в Пскове
28.11.2023, 09:504 Анатолий Кот провёл вечер на форелевом хуторе в Псковской области 28.11.2023, 09:470 «Думаете, мы спим?»: уборка снега в Пскове продолжалась всю ночь 28.11.2023, 09:370 Невидимые дети 28.11.2023, 09:300 Россияне стали выбирать почти весь одобренный лимит микрозайма
28.11.2023, 09:152 Новый штраф ждет водителей с 1 декабря 28.11.2023, 09:000 В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России 28.11.2023, 08:400 Участок теплотрассы заменили на улице Звёздной в Пскове 28.11.2023, 08:200 В Центробанке сообщили о запуске переводов через СБП в пять стран
28.11.2023, 08:000 Члены спортклуба «Супер фитнес» сдали нормы ГТО 28.11.2023, 07:500 Какая пища поможет укрепить иммунитет, объяснил врач 28.11.2023, 07:356 Зарядную станцию для электромобилей устанавливают на улице Пушкина в Пскове 28.11.2023, 07:190 Жителей Псковской области предупредили о штормовом ветре
28.11.2023, 07:000 Дачную амнистию для СНТ хотят продлить до 2031 года 27.11.2023, 22:000 Делегация псковского колледжа искусств побывала в Опочке 24 ноября 27.11.2023, 21:501 Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей с 2024 года 27.11.2023, 21:400 С какими проблемами чаще всего приходят подростки к психологу, рассказала специалист
27.11.2023, 21:300 Более 700 тысяч человек посетили «Михайловское» с начала года 27.11.2023, 21:200 Осужденные помогли в благоустройстве приюта для животных в Великих Луках 27.11.2023, 21:101 Псковская область получит 33 млн рублей на модернизацию учреждений культуры в 2024 году 27.11.2023, 21:000 В России продолжает снижаться количество детей-сирот
27.11.2023, 20:500 Свыше 20 образовательных учреждений Псковской области присоединились к проекту «Футбол в школе» 27.11.2023, 20:400 Профсоюзы в Пскове дали старт акции «Подари ребёнку праздник» 27.11.2023, 20:200 Цена золота выросла до максимума за шесть месяцев 27.11.2023, 20:100 Первый этап конкурса «Лучший по профессии» среди водителей автобусов состоялся в Пскове
27.11.2023, 20:000 Спортивный фестиваль «Семейная команда» пройдет в Пскове 27.11.2023, 19:500 Чемпионат и первенство СЗФО России по рукопашному бою впервые пройдут в Пскове 27.11.2023, 19:400 Выставка художника Константинова откроется в псковской галерее «Дар» 2 декабря 27.11.2023, 19:300 Великолучане войдут в молодежную сборную России по стрельбе из лука
27.11.2023, 19:220 Денис Камалягин* стал фигурантом уголовного дела за дискредитацию ВС России 27.11.2023, 19:200 Работу над написанием статей для книги «Солдаты Победы» обсудили в Псковском районе 27.11.2023, 19:100 Реверсивное движение на участке федеральной дороги Р-56 введут в Порхове 27.11.2023, 19:000 Шестеро из десяти псковичей собираются в отпуск осенью
27.11.2023, 18:450 Профсоюзные юристы СЗФО завели свой Telegram-канал 27.11.2023, 18:301 Рейтингомер: великолукская трагедия, письмо президенту и подстава от госмедиахолдинга. ВИДЕО 27.11.2023, 18:270 Более 500 кг батареек принял молодёжный центр в Пскове в ходе экологической акции 27.11.2023, 18:150 Выплатой псковичам зарплат после повышения МРОТ обеспокоились профсоюзы
27.11.2023, 18:110 Публичные слушания по проекту бюджета города на 2024 год проходят в Пскове. ФОТО  27.11.2023, 18:000 Костры в детских палаточных лагерях хотят избавить от формальностей 27.11.2023, 17:570 Псковское учреждение задолжало работникам почти 2 миллиона рублей 27.11.2023, 17:550 Кейс-чемпионат соцпроектов «ДоброТворец» пройдет в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru