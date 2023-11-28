ЖКХ

Заключить новый договор на техобслуживание оборудования можно путем публичной оферты - Газпром

Федеральный закон от 18 марта 2023 года № 71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона "О газоснабжении в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской Федерации"» вступил в силу с 1 сентября 2023 года. Согласно данным изменениям, договоры о техническом обслуживании (ТО) должны быть заключены/перезаключены только с газораспределительной организацией, транспортирующей газ до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав внутридомового газового оборудования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпрома».

Договоры на ТО внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 1 сентября, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года. Договоры на ТО внутридомового газового оборудования в жилом доме по истечении срока действия не подлежат пролонгации и также должны быть перезаключены.

АО «Газпром газораспределение Псков» предлагает заключить новый договор на условиях публичной оферты, направив в адрес компании подписанное заявление о присоединении к публичной оферте или осуществив авансовый платеж в соответствии с квитанцией.

«Внимание! В декабрьской квитанции за газ для абонентов, проживающих в многоквартирных домах, где транспортировку газа осуществляет АО "Газпром газораспределение Псков" и не перезаключивших договоры после 1 сентября 2023 года, появится строка "Оферта о ТО ВКГО в МКД", в которой будут дополнительные начисления в размере 1 рубля. Оплата данной суммы будет означать согласие абонента принять условия публичного договора», – отметили в «Газпроме».

С условиями публичного договора, а также правилами по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, можно ознакомиться на сайте АО «Газпром газораспределение Псков».

Обращаем внимание, что 1 рубль оплачивается авансом и будет зачтен в качестве оплаты за будущее техобслуживание в 2024 году.

Таким образом, заключение публичного договора путем оплаты 1 рубля даст дополнительное время после 1 января 2024 года на заключение договора в письменном виде.