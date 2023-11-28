ЖКХ

Множественные нарушения при подготовке к отопительному сезону выявили в Кунье

Суд обязал администрацию Куньинского района и муниципальное унитарное предприятие «Коммунсервис» выполнить требования готовности к отопительному сезону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Ростехнадзор провел проверку и выявил нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (для котельных №5, №6, №7, №8, №9):

не проведены очередные пуско-наладочные испытания котлов на твердом топливе,

не проведены инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование с привлечением специализированной организации дымовых труб и строительных конструкций производственных зданий;

не обеспечен нормативный запас топлива в виде угля;

не назначены ответственный и заместитель ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок,

не назначены ответственный и заместителя ответственного за электрохозяйство,

не создана постоянно действующая комиссия по проверке знаний персонала.

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«Данные нарушения Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии создают угрозу аварий и перебоев в подаче тепловой энергии, тем самым создают угрозу нарушения прав граждан на бесперебойное обеспечение коммунальными услугами и препятствуют выдаче муниципальному району паспорта готовности к отопительному периоду», - отметили в пресс-службе судов.

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Гражданское дело по иску прокурора Куньинского района рассмотрел Великолукский районный суд. Суд исковые требования удовлетворил, на администрацию Куньинского района и МУП «Коммунсервис» возложили обязанности по устранению выявленных нарушений. Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Напомним, отопительный период в Куньиньском районе начался в начале октября, однако в районном центре возникли проблемы с теплоснабжением. Глава района Олег Лебедев отмечал, что связаны они были с реализацией инвестиционного проекта по модернизации объектов теплоснабжения.