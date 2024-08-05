ЖКХ

Андрей Вышкворкин: Команда регоператора «Экогрупп» укомплектована

Команда регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экогрупп» укомплектована. Об этом директор ООО «Экогрупп» Андрей Вышкворкин сообщил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В первую очередь, нужно грамотно организовать сам процесс вывоза. Для того, чтобы организовать этот процесс, нужно собрать достойную команду. На сегодняшний момент у нас, по большей части, укомплектованная команда. С хорошим коллективом получится и горы свернуть», - сказал Андрей Вышкворкин.

Он отметил, что команда «Экогрупп» – это не только руководители, но и все сотрудники организации.

«Руководство от водителей мусоровозов отделять не надо. Регоператор – это транспортная компания, и 70% штата – это водители и грузчики, без которых работа регионального оператора не может складываться», – добавил директор «Экогрупп».