Недвижимость

В ЖК «Завеличенский бульвар» для покупателей доступны квартиры с отделкой в стиле лофт

В ЖК «Завеличенский бульвар» для покупателей доступны квартиры с отделкой в стиле лофт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в специализированной компании-застройщике «Монолит».

Изображение: компания-застройщик «Монолит»

«Когда приобретаешь квартиру в новостройке с использованием ипотеки, о ремонте задумываться очень сложно. Ежемесячные платежи - это нагрузка, мешающая финансово распланировать дизайн проект нового жилья. Другое дело - квартира с отделкой от застройщика. Тем более, когда отделка выполнена в одном из трех популярных современных стилей. Стиль лофт - это современный промышленно-урбанистический стиль интерьера. Наши дизайнеры продумали сочетание грубых материалов совместно с деталями, создающими тепло и уют», – отметили специалисты компании.

С вариантами квартир можно ознакомиться на официальном сайте компании, там же можно выбрать планировку и оставить заявку. Специалисты компании свяжутся с покупателем в ближайшее время, они полностью сопровождают каждую сделку, что исключает необходимость пользоваться услугами риелтора. Также о том, как приобрести квартиру в новостройке, можно узнать по телефону 61-01-11.